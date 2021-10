Genova. Vigili del fuoco, carabinieri e soccorso alpino sono impegnati nelle ricerche di un ragazzo di 20 anni scomparso stamani dalla sua abitazione di Busalla.

Il giovane è stato visto per l’ultima volta nella zona della diga del lago della Busalletta. Per questo le ricerche sono al momento concentrate in quell’area.

Il ragazzo si chiama Jeffry. Chiunque lo vedesse è invitato a contattare i carabinieri.

Ecco una foto recente del giovane: