Ladro 16enne prende a calci e pugni un agente nel centro di prima accoglienza di Genova - Genova 24

Genova. Un ragazzo di 16 anni di nazionalità marocchina, arrestato per furto aggravato e accompagnato da sei carabinieri al centro di prima accoglienza di Genova, ha aggredito ieri un agente di polizia penitenziaria in servizio. A riferirlo è Fabio Pagani, segretario regionale della Uil Polizia Penitenziaria.

“Il detenuto, estremamente violento di enorme stazza fisica, ha creato disordini sin dal suo arresto e si è praticamente scagliato contro il poliziotto in servizio, con sputi, calci e pugni – spiega Pagani -. Lodevole il coraggio dell’agente che, per tutelare la sicurezza e l’ordine, ha messo a rischio la propria vita. Solo grazie all’ausilio del comandante giunto sul posto e della guardia medica di Struppa si è riusciti a bloccare e tranquillizzare il giovane arrestato”.

Sul posto è intervenuto il 118 che ha trasportato il poliziotto rimasto ferito al pronto soccorso del San Martino.

“Vogliamo solo auspicare che non sia necessaria una immane tragedia perché il pendolo emotivo, che regola l’attenzione verso il carcere, anche quello dei minori, faccia accendere i riflettori sulle degradate, incivili, infamanti condizioni di lavoro – conclude Pagani -. Ora non possiamo far altro che prestare vicinanza, pronta guarigione e solidarietà al poliziotto ferito a Genova e augurarci che la ministra Cartabia oltre ai proclami faccia con urgenza anche fatti”.