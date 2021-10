La protesta degli studenti di medicina di Genova: "Non abbiamo mai messo piede in ospedale" - Genova 24

Genova. “Oggi è la prima volta che indosso un camice, ma tra 3 anni sarò il tuo medico“. È emblematico il cartello che espone Marta, studentessa di medicina dell’Università di Genova al quarto anno di studi, una dei tanti giovani che hanno protestato stamattina in piazza De Ferrari perché dall’inizio del 2020 i tirocini in ospedale sono bloccati. Una mobilitazione spontanea, ognuno con camice bianco e mascherina a debita distanza di sicurezza, per chiedere qualcosa che dovrebbe essere scontato: la possibilità di formarsi sul campo e non solo con lezioni teoriche.

“È tutto bloccato da due anni – spiega Federico -. La disorganizzazione dell’Università di Genova è palpabile. Ci troviamo con molte competenze in teoria, ma in pratica non sappiamo prenderci cura dei pazienti. La situazione sta diventando critica”. “Non ho mai messo piede in ospedale – conferma Marta -. L’Università ci riempie di scuse dicendo che non possiamo accedere perché non abbiamo mai fatto le visite mediche. Noi in realtà eravamo disponibili per tutta l’estate, ma nessuno ci ha chiamato”. Secondo Marco “forse è più comodo non avere tanti tirocinanti in corsia perché sono meno esperti, e per questo si continua a rimandare”. C’è Armin, che vorrebbe specializzarsi un giorno in anestesia e rianimazione: “Forse è uno dei lavori che richiede più responsabilità da parte del medico, invece io arriverò senza competenze”.

La situazione di stallo va avanti ormai da mesi. “Ci troviamo costretti a mobilitarci e a scendere in piazza, perché ogni nostro tentativo di confronto istituzionale non è stato proficuo. Il tempo della richiesta di cortese attenzione è finito – scrivono gli studenti nella lettera inviata al rettore, ai dirigenti della sanità regionale e anche al presidente della Regione Giovanni Toti -. Esigiamo di poter essere formati così come da diritto e necessità di ogni studente di medicina e chirurgia. L’inizio dei tirocini in reparto era previsto per ottobre 2020. Ciò non è potuto accadere per ragioni note a tutti e che chiaramente comprendiamo, nonostante non manchino esempi di atenei dove tali attività sono state portate avanti”.

La prospettiva era quella di un rientro in corsia a partire da maggio 2021, ma sono stati coinvolti solo gli studenti dell’ultimo anno. “La stessa campagna di vaccinazione all’inizio ha escluso gran parte degli studenti di medicina, mentre ad esempio i futuri infermieri sono stati vaccinati subito e hanno continuato a fare tirocini “, spiega Bianca Sofia Benfenati -. L’università allora ha scritto che i tirocini sarebbero ripresi a luglio, senza nemmeno informarci, e da allora abbiamo ricevuto solo promesse vuote. Nel frattempo continuiamo a pagare le tasse senza sconti per servizi che non abbiamo. Dove vanno a finire i nostri soldi?”.

Ma qual è il problema che impedisce di far ripartire i tirocini in reparto? “Con difficoltà siamo riusciti a venire a conoscenza di alcune delle motivazioni causanti l’ennesimo posticipo – scrivono gli studenti nella lettera -. Tra di esse vi sono la mancanza di posti in reparto per tutti e l’impossibilità di eseguire, in congrue tempistiche, le visite di sorveglianza sanitaria necessarie per il rientro nelle strutture ospedaliere. Per ovviare alla problematica dei pochi posti in corsia, su proposta degli studenti, da più di un anno è stata avviata l’estensione delle convenzioni con altre strutture ospedaliere della regione. Questo intento non è ancora stato realizzato per varie ragioni, tra le quali un blocco periferico da parte delle Asl e una mancata presa in carico degli studenti da parte di alcuni responsabili di reparto degli altri ospedali. Malgrado, ancora una volta, non manchino esempi di altre realtà in cui si sono concretizzate tali soluzioni”.

La protesta degli studenti di medicina a De Ferrari

La competenza per le visite è del reparto di medicina del lavoro che però, secondo quanto riportano gli studenti, dispone di appena 3 infermieri per effettuare i prelievi e perciò lavora a regime ridotto. “Il nuovo programma prevede che i tirocini inizino negli ultimi giorni di dicembre per il quinto anno, mentre solamente da marzo 2022 per il quarto anno (esattamente a due anni dall’inizio della pandemia). Infine, il terzo anno non è stato neanche considerato in tale prospettiva – attaccano gli studenti nella loro missiva -. Questa organizzazione a nostro avviso è inaccettabile: ci troviamo costretti a condensare in un ristretto periodo di tempo le attività formative che di norma sono distribuite in più anni, causando un importante danno qualitativo alla nostra formazione professionale. Questa situazione crea disagio anche ai numerosi studenti fuori sede, che hanno dovuto cercare e pagare un alloggio in vista di una data che poi è stata posticipata dall’oggi al domani”.

I futuri medici chiedono dunque “comunicazioni ufficiali agli studenti, chiarezza e trasparenza nelle spiegazioni delle scelte intraprese dall’Università, valorizzazione della sanità ligure e della formazione dei futuri medici con stanziamento di nuovi fondi se necessario. Infine, richiediamo di iniziare appena possibile i tirocini, assicurando posti per tutti. Pertanto ci appelliamo affinché la formazione dei vostro futuri medici non venga più trascurata. L’istruzione deve essere un diritto e un pregio del nostro Paese e non una vergogna“.