Johad Ferretti è un nuovo difensore del Sestri Levante - Genova 24

Sestri Levante. La società del direttore sportivo Paolo Mancuso comunica che è stato depositato il tesseramento del difensore italo-francese Johad Ferrettì.

Il neo acquisto di mister Cammaroto ha sempre militato nei professionisti, partendo dalla Primavera del Genoa e del Milan, per passare, in serie C, con Benevento, Spal, Matera, Albinoleffe, Cremonese. Nella stagione sportiva 2017/2018 è salito in serie B vestendo la maglia della Ternana, collezionando 11 presenze. Poi ancora serie C con Teramo, Gubbio e Turris.

“A Johad un caloroso benvenuto tra le fila dei “corsari” con l’augurio di una stagione sportiva ricca di soddisfazioni”.