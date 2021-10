"Io sto con Mimmo Lucano!" anche Camera del Lavoro scende in piazza per solidarietà - Genova 24

Genova. “Io sto con Mimmo Lucano! La solidarietà non è un crimine” è lo slogan del presidio scelto da tante associazioni genovesi per testimoniare la propria vicinanza all’ex sindaco di Riace al quale anche la Camera del Lavoro dà la propria adesione e partecipazione.

L’appuntamento è fissato per questo pomeriggio alle ore 18 in piazza De Ferrari a Genova.

“Inclusione, accoglienza e solidarietà non sono alla base delle norme che oggi regolano l’immigrazione nel nostro Paese e questa situazione è frutto proprio di tale miopia”- afferma la Camera del Lavoro.

E sottolinea che oggi sarà in piazza per ribadire la propria solidarietà a Lucano e per la necessità di una revisione del nostro sistema di accoglienza”