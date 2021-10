International observe the moon night, partecipa anche l'Osservatorio astronomico del Righi - Genova 24

Genova. L’Osservatorio Astronomico del Righi partecipa all’International Observe the Moon Night organizzata a livello mondiale dalla Nasa che ha rivolto l’invito a tutti gli Osservatori astronomici pubblici e privati del mondo di dare l’opportunità di osservare al telescopio il nostro satellite naturale

Appuntamento sabato 16 ottobre dalle ore 21.30 alle ore 23.00, con prenotazione obbligatoria con pagamento anticipato al link.

“Le diverse normative anti-Covid ci impongono sensibili differenze rispetto al passato. Per chi è già venuto a trovarci ed era quindi abituato a comporre la sua visita in loco (ricorderete che si poteva scegliere fra due proiezioni in Planetario e l’osservazione al telescopio o fra una combinazione fra questi) e a versare il contributo richiesto in contanti, questa opzione non è adesso praticabile” – spiegano gli organizzatori.

E sottolineano: “Anche la capienza dei Planetari è stata giocoforza ridotta fino a un massimo di 12 persone per Planetario. Attenzione: per accedere ai planetari è obbligatorio possedere ed esibire il Green Pass (per i maggiori di anni 12), indossare la mascherina, sia per gli adulti che per i bambini. Ricordate pertanto di portarla con voi insieme alla copia (elettronica o cartacea) della prenotazione effettuata su Evenbrite al link precedentemente indicato”.

La visita

La visita sarà composta da un pacchetto unico articolato su tre diverse attività:

– ANIMAZIONE AL PLANETARIO “Stelle e costellazioni del cielo dell’autunno”

– SPECIAL FULL DOME: “Che fai tu Luna in ciel?” con particolare attenzione alle caratteristiche del nostro satellite naturale;

– OSSERVAZIONE COLLETTIVA DEGLI ASTRI IN MODALITA’ “LIVE SKY”: l’osservazione al telescopio non avverrà più individualmente mettendo l’occhio all’oculare ma proiettando su uno schermo l’immagine dei corpi celesti che saranno ripresi da una videocamera astronomica collegata al telescopio. Oltre alla Luna, i protagonisti saranno i pianeti Giove e Saturno.

Queste tre attività, di circa 30 minuti l’una, saranno prenotabili in blocco e non più separatamente, tramite la piattaforma “Evenbrite”, adatta a supportare l’organizzazione di eventi.

Dato che le attività sono tre, complessivamente la capienza per ogni turno di visita sarà di 36 persone, divise in tre gruppi da 12 persone che svolgeranno le attività in parallelo. Ciascun gruppo effettuerà le tre attività con una sequenza diversa, non essendo fra loro collegate da un ordine propedeutico preciso, per una durata complessiva di 90 minuti circa.

Gli interessati a prenotare uno o più posti (max 10 per utente) dovranno:

– collegarsi al link indicato precedentemente per le diverse aperture pubbliche

– registrarsi sulla piattaforma

– prenotare i posti desiderati (adulti e bambini)

– pagare anticipatamente tramite carta di credito o PayPal.

Per evitare assembramenti questa sarà l’unica modalità possibile per le aperture pubbliche. Il contributo richiesto è identico a quello del pacchetto completo pre-Covid (11 € per gli adulti, 8 € per i bimbi da 0 a 12 anni) maggiorato soltanto delle commissioni richieste dalla piattaforma informatica. Saranno ammessi rimborsi soltanto fino a un giorno prima dell’inizio dell’attività ma non per le commissioni richieste dalla piattaforma.

Le prenotazioni si chiudono un’ora prima dell’inizio del turno. L’appuntamento in Osservatorio è 15 minuti prima del proprio turno, che inizierà in orario indipendentemente dal numero di prenotati presenti.

Altre info sull’evento si trovano qui: https://moon.nasa.gov/observe-the-moon-night

Infine vi ricordiamo la possibilità, per nuclei famigliari, congiunti e per persone non soggette agli obblighi di distanziamento sociale, di prenotare esclusivamente “Una notte all’Osservatorio” in serate diverse da quelle di apertura pubblica. Questo tipo di prenotazione si effettua telefonicamente al numero 349 6109467 al quale si possono richiedere anche informazioni su modalità, orari e costi di questa tipologia particolare di attività che prevede, fra l’altro, anche l’osservazione individuale all’oculare del telescopio.