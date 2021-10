Infrastrutture, Maestripieri (Cisl) a Giovannini: "Passi dalle parole ai fatti, devono partire i cantieri" - Genova 24

Genova. “Le opere in Liguria sono tutte urgenti, molte sono in ritardo, sono tutte finanziate. Abbiamo sentito il ministro Giovannini fare dichiarazioni recentemente, non le commentiamo e non spenderemo altre parole finché non si passerà ai fatti, cioè fino a quando non partiranno i cantieri. Questa è l’unica risposta che deve essere data”.

È l’appello lanciato da Luca Maestripieri, segretario ligure della Cisl, a margine del convegno La Liguria da rigenerare con infrastrutture sostenibili all’Acquario di Genova in presenza del segretario generale nazionale Luigi Sbarra. “Abbiamo messo tanta carne al fuoco, speriamo che anche le istituzioni e la politica tutta ci vengano dietro per costruire una Liguria con infrastrutture sostenibili – commenta il segretario regionale della Filca, Andrea Tafaria -. Abbiamo opere già in attivo, ma altre si devono sbloccare per fare in modo che riparta il nostro settore e l’economia intera”.

“Abbiamo assistito negli anni a tanti balletti, tante opere che diamo per scontate non lo sono – ricorda Maestripieri -. Abbiamo visto che anche sul Terzo Valico, che pure è finanziato, ci sono state interruzioni dei cantieri, persone messe in cassa integrazione: ci vuole una nuova consapevolezza piena della politica, delle istituzioni e delle imprese per fare in modo che le opere per la Liguria, che sono opere per tutto il Paese, proseguano a spron battuto senza interruzioni e ritardi, per lo sviluppo della nostra regione ma anche dell’occupazione, perché l’edilizia è un settore anticiclico che riesce a garantire una ripresa forte della crescita e dello sviluppo della nostra regione”.

Ma il segretario della Cisl chiede anche un intervento della Regione in tema di fiscalità: “Sono state stanziate risorse in legge di stabilità, almeno così ha annunciato il Consiglio dei ministri, ma le tasse non sono solo romane, sono anche liguri. C’è una parte di fisco regionale, in particolare legato all’Irpef, su cui si deve intervenire – prosegue Maestripieri -. Abbiamo chiesto oggi di convocarci al presidente Toti. La risposta è stata affermativa, ovviamente siamo a disposizione da domani. Bisogna alleggerire la pressione fiscale su lavoratori, pensionati e famiglie che sono quelli che stanno tirando il carro e che finanziano le casse della fiscalità, sia a Roma sia a Genova. È importante iniziare ad alleggerire la pressione fiscale a cominciare dalle famiglie con figli e quelle più in difficoltà e poi crescendo negli scaglioni di reddito in modo da dare una risposta importante anche per i consumi nella nostra regione. C’è una crescita economica importante, si parla di 6% a livello nazionale, ma questa festa non durerà a lungo se non si mettono soldi nelle tasche delle persone. Non vogliamo che la crescita sia destinata ad affievolirsi”.

Ma non solo: “Abbiamo chiesto di istituire presso la presidenza della Regione un tavolo permanente fino al 2026 per orientare, discutere, conoscere i progetti sul Pnrr in modo che ci sia una partecipazione vera. Deve essere uno stimolo a creare reazioni più feconde tra istituzioni, sindacato e mondo delle imprese: per farlo ci vogliono momenti in cui si disegna insieme lo sviluppo del Paese e della Regione al di là dei singoli progetti che enti locali e aziende presenteranno. Vogliamo sapere dove vanno le singole risorse, vogliamo sapere quanta occupazione si creerà, perché il piano avrà successo solo se si trasformerà in un grande piano per gli investimenti ma anche in grado di creare lavoro di qualità. Se non verrà fatto sarà un’occasione persa”, conclude Maestripieri.

“La Liguria e Genova possono rappresentare un modello anche per l’intero Paese – commenta Sbarra -. Io penso che la vicenda tragica del crollo del ponte Morandi e il modello che si è messo in campo per ricostruire il ponte è stato un forte richiamo alla responsabilità di tutti. Noi dobbiamo mandare avanti gli investimenti sulle infrastrutture viarie, ferroviarie, portuali, aeroportuali, logistica, intermodalità, messa in sicurezza del territorio”.