Incidente in A12, chiuso il casello di Chiavari in entrata e in uscita: due feriti, uno grave - Genova 24

Aggiornamento ore 18:30 – Al momento è percorribile solo l’accesso al casello in entrata in direzione Livorno. Per tutte le altre direzioni la viabilità rimane interdetta.

Genova. Un incidente presso le rampe di accesso del casello di Chiavari è avvenuto questo pomeriggio poco prima delle 18, incidente che ha provocato due feriti e la momentanea chiusura delle rampe di entrata e di uscita dalla A12.

Secondo le prime informazioni uno dei due feriti sarebbe stato trasferito all’ospedale San Martino di Genova in gravi condizioni, mentre l’altra persona è stata ricoverata all’ospedale di Lavagna per fortuna solo per accertamenti.

Si registrano disagi per la viabilità della A12 Genova Livorno, con code in uscita e in entrata al casello e macchine incolonnate sul tracciato autostradale.