Incendio in corso Sardegna, a fuoco un ufficio: evacuati alcuni appartamenti - Genova 24

Genova. Un incendio è divampato questa sera intorno alle 19.30 in corso Sardegna, all’angolo con piazza Giusti. Le fiamme si sono sprigionate, per cause ancora da chiarire, all’interno di un ufficio al secondo piano.

Sul posto i vigili del fuoco che hanno fatto evacuare per sicurezza alcuni appartamenti al piano superiore, minacciati dal fumo denso che stava salendo.

La strada è stata chiusa al traffico in direzione monte.

Intervenute anche le ambulanze del 118, anche se al momento non ci sarebbero feriti. Sul posto anche la polizia.

Notizia in aggiornamento