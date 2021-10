Incendio in appartamento in corso Galliera, un ferito - Genova 24

Genova. Un incendio, per cause ancora da chiarire, si è sviluppato questa mattina in un appartamento in corso Galliera.

L’intervento dei vigili del fuoco si è concluso poco prima delle otto di questa mattina. Una persona, probabilmente l’inquilino dell’abitazione, è stata portata in codice giallo al pronto soccorso.

Per consentire le operazioni di spegnimento corso Galliera è stato chiuso per un periodo di tempo, con deviazione del traffico in corso Sardegna come si vede dalla foto di Giuseppe Laurino pubblicata sul gruppo Facebook Viabilità Genova.