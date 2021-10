Incendio alla Benedicta: in fumo parte del bosco vicino al santuario della Resistenza - Genova 24

Genova. Un incendio è divampato la scorsa notte presso il bosco limitrofo alla zona della Benedicta, causando il rogo di diverse decine di metri quadrati dell’area naturale non troppo distante dal famoso Santuario della Resistenza genovese.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco genovesi che durante la notte hanno lavorato per circoscrivere le fiamme ed impedire al fronte dell’incendio di estendersi, soprattutto a causa del vento persistente.

Alle prime luci dell’alba il rogo era sotto controllo, e in queste ore si susseguono i lavori di bonifica di eventuali focolai e di messa in sicurezza delle zone verdi limitrofe all’incendio. Per fortuna non si registrano feriti o danni ad abitazioni e cose. Sul posto sono scattate anche le indagini per capire l’origine dell’incendio.