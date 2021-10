Genova. Nel tardo pomeriggio di oggi i vigili del fuoco di Genova sono intervenuti in viale Canepa, a Molassana.

L’intervento è stato necessario per spegnere l’incendio divampato ad alcuni scarti di lavorazione di materiale da imballaggio.

L’incendio, confinato in realtà a un porticato adiacente alla ditta, è stato messo in fretta sotto controllo in modo da limitare i danni. Si indaga sulle cause.