In un anfratto del Lagaccio nascondeva cocaina ed eroina per i pusher del centro storico - Genova 24

Genova. Tra via Bari e via Del Lagaccio, una scalinata poco frequentata, nascosta tra i palazzi e la vegetazione incolta. Il luogo perfetto dove nascondersi o nascondere ciò che non deve essere trovato.

Era questo l’anfratto scelto da uno spacciatore – S.Y., tunisino, già noto alle forze dell’ordine per questo reati legati allo stupefacente – per stoccare la droga da distribuire, poi, ai piccoli pusher del centro storico.

Una scalinata lontana dagli occhi indiscreti ma non da quelli degli agenti della squadra mobile della polizia di Genova che appostati tra la vegetazione, hanno sorpreso e fermato S.Y. mentre prelevava un involucro contenente oltre un etto di cocaina e si preparava a cederlo a qualcuno dei suoi clienti.

Nel nascondiglio, dove è intervenuta anche un’unità cinofila, sono stati ritrovati altri involucri di stupefacente per un peso totale di oltre 1 chilo di cocaina e circa 300 grammi di eroina, che immesse sul mercato avrebbero fruttato illeciti guadagni per oltre 130mila euro.

L’ingente quantitativo, sottoposto a sequestro, era confezionato in dosi di circa 100 grammi cadauna, a testimonianza del fatto che fosse destinata non a consumatori finali, ma ad altri pusher.

Sul posto è stata fatta intervenire anche la polizia scientifica che ha svolto il sopralluogo al fine di documentare lo stato dei luoghi e repertare la droga rinvenuta.

“Nell’ambito dei servizi predisposti quotidianamente dalla Questura di Genova per la prevenzione e repressione dello spaccio di stupefacenti, in particolare nel Centro Storico del capoluogo, le donne e gli uomini della Polizia di Stato, negli ultimi giorni, hanno ottenuto importanti risultati che si sono concretizzati in arresti in flagranza e denunce a carico di numerosi pusher”, si legge in una nota della questura.

“All’attività di repressione sul piano penale è stata affiancata quella amministrativa che ha portato alla segnalazione in Prefettura degli assuntori di droga e all’emanazione di fogli di via obbligatorio nei confronti di coloro che raggiungono Genova da altri comuni per acquistare stupefacenti”, prosegue la nota.

“Parallelamente alle citate iniziative, la Squadra Mobile ha svolto mirate indagini per colpire a livello intermedio la filiera dello spaccio, nella quale sono attivi coloro che riforniscono i pusher locali”, conclude la polizia.