In 300 a De Ferrari per Mimmo Lucano: "Giusto violare la legge per difendere i più deboli" - Genova 24

Genova. Circa 300 persone si sono riunite in presidio in piazza De Ferrari per manifestare solidarietà a Domenico Lucano, l’ex sindaco di Riace condannato a 13 anni e due mesi con numerosi capi d’imputazione tra cui il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

In piazza, oltre ai pacifisti di Norma Bertullacelli che ogni venerdì tengono un presidio davanti a Palazzo Ducale, diverse realtà del mondo antifascista e solidale, da Emergency all’Anpi passando per la Cgil e sigle politiche quali Rifondazione Comunista e Sinistra Italiana. Molti i manifestanti con le scritte “Io sto con Mimmo Lucano”, mentre uno striscione recitava “La solidarietà non si processa“.

Tra gli interventi anche quello di Giordano Bruschi, il partigiano Giotto, testimone della Resistenza: “Siamo di fronte a un grave conflitto tra legalità e giustizia. Vi parla uno che ha l’orgoglio di aver violato tante volte le leggi del padrone”. Poi ha raccontato un episodio: “C’era una delibera della giunta Burlando che avrebbe tutto il territorio verde della valle del Geirato e riuscimmo, in maniera illegale, occupando quelle aree, a impedirlo. I padroni protestarono, denunciarono i comitati, ci portarono in tribunale, ma in questo conflitto tra legalità e giustizia un grande magistrato, Michele Marchesiello, emise una sentenza di questo tipo: anche di fronte a disposizioni di legge, quando si combatte per la giustizia si ha ragione”.

“Se ci chiedono di scegliere prima gli italiani e poi gli altri, noi rispondiamo con la frase di un prete che disse: se devo scegliere tra i diseredati e altri io scelgo i diseredati perché sono cittadino del mondo – ha detto Massimo Bisca, presidente dell’Anpi -. Con questa sentenza vengono citati anche quelli salvati dalla fame, dalle violenze e dalle guerre. Siamo tutti Mimmo Lucano, siamo vicini a lui, crediamo nei valori di democrazia, solidarietà e cooperazione, non violenza e sopruso”.