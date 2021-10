Impegni rallystici per la New Racing for Genova - Genova 24

Due rally nel prossimo fine settimana della scuderia New Racing for Genova, che sarà impegnata al “Città di Bassano” e al “Trofeo delle Merende”.

Rally “Città di Bassano” – L’ultimo atto dell’International Rally Cup 2021, in programma venerdì e sabato in provincia di Vicenza, vedrà in lizza, per la New Racing for Genova, il genovese Luca Fredducci e la sua compagna, l’elvetica Clarissa De Rosa, con la Peugeot 208 di Classe R2B. La coppia è intenzionata a chiudere bene una stagione in cui, sotto diversi aspetti, non è riuscita a raccogliere tutte le soddisfazioni che avrebbe meritato.

“Trofeo delle Merende” – Rally e solidarietà, sabato e domenica, sulle colline di Santo Stefano Belbo. Un appuntamento sentito a cui la New Racing for Genova sarà presente con due equipaggi: quello formato dai savonesi Lorenzo Bianchin – Fulvio Patrone, con la loro Fiat Cinquecento Sporting di Gruppo Racing Start, e quello composto dal chiavarese Maurizio Zaccaron e dalla modenese Amelia Chiodi, che porteranno in gara la Peugeot 106 di Classe N2 messa a loro disposizione dalla factory genovese ML MotorSport.

Slalom Susa – Moncenisio – Buon debutto, con i colori della New Racing for Genova, per Rosanna Bramante che, nell’inedita edizione della gara piemontese, ha conquistato il primato in campo femminile, portando la sua Peugeot 106 in trentunesima posizione assoluta.