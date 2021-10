Il sindaco di Genova Marco Bucci compie 62 anni, gli auguri di Toti e Rixi: "Sei un grande" - Genova 24

Genova. Il sindaco di Genova Marco Bucci, nato nella città che amministra il 31 ottobre 1959, compie oggi 62 anni.

“Un buon marinaio si conosce nelle tempeste. E anche un buon sindaco – recita il posto che gli ha dedicato il presidente ligure Giovanni Toti per augurargli buon compleanno -. Tanti auguri Marco e grazie: con la tua determinazione e la passione per la tua città non c’è sfida che non possiamo superare. Buon compleanno mayor Bucci, avanti insieme per Genova!”.

Auguri pubblici anche da parte del commissario della Lega Edoardo Rixi, attuale deputato del Carroccio: “Sei un grande sindaco, i fatti e i numeri parlano per te. Lo dico con convinzione pensando alle cose che hai fatto, che fai e che continueremo a fare insieme per il futuro di Genova e dei genovesi”.

Per Bucci si tratta del quinto compleanno da primo cittadino dopo l’elezione il 27 giugno 2012. Al momento appare scontata la sua ricandidatura col centrodestra alle prossime elezioni comunali che lo vedono ancora senza un avversario.