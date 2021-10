Il genovese Nasini confermato vicepresidente di Confedilizia: "Ora battaglia sul superbonus" - Genova 24

Genova. Giorgio Spaziani Testa è stato rieletto presidente della Confedilizia e il genovese Vincenzo Nasini, presidente di Ape Confedlizia Genova, resta vicepresidente di Confedilizia nazionale. A confermarlo nella carica, per il triennio 2021-2023, è stato il consiglio direttivo della Confederazione della proprietà immobiliare, che ha deliberato anche in merito al comitato di presidenza.

“Sono grato al consiglio direttivo per la rinnovata fiducia nei miei confronti – ha dichiarato Spaziani Testa – le sfide che ci attendono sono di estrema importanza e vanno dall’annunciata riforma fiscale alle conseguenze del blocco sfratti, dalle prospettive degli incentivi per gli interventi edilizi alle opportunità del Pnrr. Confedilizia le affronterà come ha sempre fatto: da associazione libera, di tradizione, forte delle sue idee, dei suoi valori e della sua base associativa estesa in tutta Italia”.

Vincenzo Nasini, che è stato confermato per acclamazione dal direttivo nazionale, interviene rispetto al tema del superbonus e del bonus facciate, molto caro ai genovesi e ai liguri: “Destano forti preoccupazioni l’eliminazione del bonus facciate al 90 per cento e la mancata proroga del superbonus al 110 per cento per le case unifamiliari e le unità immobiliari funzionalmente indipendenti. A quanto pare il governo per motivi ideologici intende andare nella direzione opposta a quella suggerita da Confedilizia e prima ancora dalla logica. Se verranno attuate queste misure il superbonus si risolverà in un macroscopico flop e verrà penalizzato il bonus facciate cioè l’incentivo che la prassi ha indicato come il più gradito e utilizzati dai proprietari di casa genovesi e liguri”.

“Speriamo che il governo torni sui suoi passi in un momento in cui si stanno anche aggravando tutti i problemi che questa associazione aveva da tempo rilevato sul mercato”, conclude Nasini.