Il cortometraggio tutto genovese "Giovanni" sbarca al Giffoni Youth Film Festival Macedonia - Genova 24

Genova. Il cortometraggio tutto genovese Giovanni, diretto da Marco Di Gerlando e Ludovica Gibelli, prodotto da Zuccherarte Production in collaborazione con la scuola di cinema per ragazzi Zuccherarte e interpretato da Alberto Beniscelli e Mauro Pirovano sarà proiettato presso il prestigioso Giffoni youth Film Festival Macedonia, che si terrà dal 7 al 12 ottobre.

Il cortometraggio, selezionato tra centinaia di cortometraggi provenienti da tutto il mondo è stato inserito insieme ad altri 6 film nella sezione Short Film for juniors (10-14 anni).

L’evento collegherà con il suo programma junior, cinema e idee, unendo l’esperienza in presenza di centinaia di ragazzi ad altrettanti coetanei collegati da città e nazioni diverse.

L’iniziativa è cofinanziata per l’Italia dal Ministero della Cultura-Direzione generale Cinema, dall’Agenzia nazionale per il Cinema della Macedonia del Nord, sostenuta dall’Ambasciata d’Italia a Skopje e organizzata da Giffoni con l’associazione Planet M. alla giuria composta da 180 giovani suddivisi in tre categorie – junior (dai 10 ai 14 anni), cadet (dai 14 ai 16 anni) e senior (dai 16 ai 19 anni) – si uniranno gli hub macedoni ed esteri che seguiranno, in diretta, film, dibattiti e workshop online.

Quest’attività è stata organizzata con il supporto della Missione Osce a Skopje e sostenuta con i fondi del programma “Building bridges” per l’inclusione e la collaborazione tra istituti scolastici.

La storia è ispirata a Giovanni Colucci, un bambino di 6 anni che mentre gioca con un bambolotto al parco, risponde al rimprovero di un anziano, che lo sprona a giocare con i soldatini e non con le bambole, di essere un papà.

La vicenda, descritta su un post della pagina Facebook Guida senza patente, ha avuto un enorme successo virale ed è stata pubblicata sui più importanti quotidiani italiani di informazione.