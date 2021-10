Il carico di un tir schiaccia un camion, un ferito grave sulla A12. Chiuso il casello di Chiavari - Genova 24

Genova. Il carico di un tir, staccatosi mentre il mezzo pesante percorreva una curva presso il casello di Chiavari sulla A12, ha travolto e schiacciato la cabina di un camion, ferendo gravemente uno dei due operai presenti nell’abitacolo.

L’incidente è avvenuto questo pomeriggio poco dopo le 17,30 sulla rampa di accesso alla Genova Livorno del comune tigullino: il carico composto da pesanti gruppi elettrogeni da cantiere ha strappato gli agganci con cui sarebbe dovuto essere assicurato ed è precipitato sul mezzo che procedeva dietro al tir, distruggendolo.

Immediato il soccorso di 118 e tecnici: per estrarre dalla carcassa uno dei due uomini che viaggiava sul camion, trasportato poi in codice rosso al San Martino di Genova, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Chiavari.

Il passeggero del furgone è stato invece trasportato in codice verde al pronto soccorso di Lavagna, uscito quasi indenne allo spaventoso incidente. Il casello di Chiavari è stato quindi chiuso al transito in tutte le direzioni di ingresso e uscita tranne per chi entra sulla A12 in direzione Livorno.