Il cardinale Bagnasco dimesso dal Galliera dopo il Covid: "È in ottime condizioni" - Genova 24

Genova. Il cardinale Angelo Bagnasco, ricoverato dallo scorso 28 settembre dopo aver contratto il Covid, è stato dimesso dall’ospedale Galliera “in ottime condizioni”. A comunicarlo è la direzione sanitaria in una nota.

Bagnasco, ex arcivescovo di Genova ed ex presidente della Cei, ha passato gli ultimi dieci giorni nel reparto di malattie infettive. Aveva completato il ciclo vaccinale a maggio 2021 con vaccino a mRna e le sue condizioni, come già sottolineato dall’ospedale, sono sempre state buone con evoluzione clinica positiva.

A settembre il cardinale Bagnasco aveva annunciato in un’intervista rilasciata a Vaticana News di aver contratto il virus:

“Io dico semplicemente la mia esperienza, che sto facendo il Covid, ma in forma estremamente leggera, senza disturbi particolari e questa leggerezza penso sia sicuramente dovuto al fatto che ho concluso le vaccinazioni già dal maggio scorso – aveva sottolineato -. Era noto che anche con la vaccinazione si può essere contagiati e si può anche contagiare ma in forme estremamente leggere”.