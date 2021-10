Il 4 ottobre 2021 resterà negli annali della meteorologia: i dati da brivido delle precipitazioni - Genova 24

Liguria. Quella di ieri è stata una giornata che resterà negli annali della meteorologia, purtroppo e se si pensa che è stata la prima vera perturbazione autunnale vengono i brividi per ciò che potrebbe accadere nelle prossime settimane, visto che il terreno da estremamente asciutto è diventato estremamente saturo e difficilimente in grado di assorbire anche piogge meno intense. Perciò, con molta probabilità, le valutazioni di Arpal legate alle future allerte terranno conto anche di questo aspetto.

Quantità d’acqua da record riversate in Liguria, soprattutto in val Bormida e valle Stura.

Il terreno, arso dalla siccità, ha retto in modo straordinario, ma nulla ha potuto contro un fenomeno così devastante.

A Rossiglione con 740,6 millimetri è stato battuto il record italiano di pioggia in 12 ore che apparteneva a Bolzaneto (717,8 mm) durante l’alluvione del 1970. La cumulata totale di questa mattina ha raggiunto quota 927 mm. Per quanto riguarda la cumulata in 24 ore, con 873,6 mm, Rossiglione si piazza al secondo posto (primato sempre a Bolzaneto). Parlare di quasi 1000 mm significa riferirsi alla quantità di pioggia che di solito cade in un anno.

La cumulata registrata a Rossiglione

Altri record per quanto riguarda i picchi orari :Urbe con 178,2 mm ha segnato il secondo valore più alto della storia ligure dopo quello di Vicomorasso (181 mm nell’alluvione del 4 novembre 2011, che è anche record nazionale). Entra in classifica anche Montenotte Inferiore (quinto posto) con 145,2 mm.

A Rossiglione il picco della pioggia oraria si è verificato ieri mattina alle 8 con 85 mm, seguito dagli 81 delle ore 17.

Sempre in Liguria, ma nel savonese, battuto ieri anche il record di pioggia in 6 ore coi 490 mm di Cairo Montenotte. Il primato apparteneva sempre alla Liguria con Brugnato in val di Vara che aveva raggiunto i 472 mm durante l’alluvione del 2011. Rossiglione è arrivato a 415,4 mm.

Per quanto riguarda la pioggia sulle tre ore il primato è di Urbe con 377,8 mm, seguita da Montenotte Inferiore con 319,6 mm. Rossiglione si è fermato a 245,4 mm.

Nel savonese a patire le sorti peggiori a causa dell’ondata di maltempo sono stati i Comuni di Pontinvrea, con diverse esondazioni causate dall’uscita dell’Erro, Giusvalla, Altare, Ferrania, Mallare (è crollata parte della strada del Bresca, tra Mallare e Bormida) e Pallare.