IIT, presentato il video istituzionale: dalla robotica, tecnologie per le scienze della vita e computazionali ai nuovi materiali - Genova 24

Genova. “IIT – Where Science comes true” è la frase scelta come conclusione del nuovo video istituzionale di IIT, che riassume lo spirito dell’Istituto volto all’innovazione scientifica e tecnologica, alle frontiere della conoscenza e al trasferimento dei risultati della ricerca sul mercato.

È stato infatti presentato oggi davanti a tutto il personale di IIT il nuovo video istituzionale dell’Istituto Italiano di Tecnologia. Nell’Auditorium della sede genovese di Morego, erano presenti il direttore scientifico Giorgio Metta, il management, i ricercatori e le ricercatrici e il personale amministrativo dei centri IIT sul territorio.

Nel video vengono illustrate le 4 aree di ricerca principali di IIT: la robotica, le tecnologie per le scienze della vita, i nuovi materiali e le scienze computazionali, con particolare attenzione a mostrare il lato umano delle nuove tecnologie.

“Ho aperto gli occhi e ho visto un mondo nuovo dove le persone inventano quello che ancora non c’è” è una delle frasi della voce narrante che descrive lo spirito che caratterizza la ricerca sviluppata in IIT, orientata a perseguire la doppia missione dell’istituto: svolgere ricerca di base e applicata, competitiva a livello mondiale, e trasferire sul mercato i frutti dell’attività di ricerca così da impattare positivamente sul tessuto economico e sociale del Paese. Un aspetto del modello IIT sottolineato anche dal claim finale “IIT – Where Science comes true”.

Nel video vengono ricordate le caratteristiche tipiche del mondo della ricerca scientifica e tecnologica: la solidità del metodo scientifico, la passione, la multidisciplinarietà dei team e il forte senso di collaborazione necessario per raggiungere risultati, mai ascrivibili al lavoro di una sola persona.

Inoltre vengono evidenziati i progetti d’avanguardia sviluppati nei laboratori e l’importanza che avranno per costruire il mondo di domani “Ho aperto gli occhi e ho visto un mondo nuovo, il nostro mondo”. “Non veniamo dal futuro ma è lì che siamo diretti” conclude il robot umanoide iCub uno dei simboli dell’Istituto.

“Dopo oltre un anno di attività lavorativa fatta di incontri quasi esclusivamente in remoto, avere riunita una parte della comunità IIT nel nostro auditorium è stata una bella emozione” commenta Giorgio Metta, Direttore Scientifico IIT. – La presentazione del nuovo video istituzionale proprio in questo periodo vuole essere un chiaro segnale di resilienza. Il video mostra i progressi fatti in tutti questi anni, i nuovi progetti di ricerca a cui IIT sta lavorando e la volontà di non fermarsi”.

Il video è stato prodotto dall’azienda WOWTapes coordinata dalla Direzione Organizzazione della Ricerca e dalla Direzione Comunicazione e Relazioni Esterne dell’Istituto e sarà da oggi disponibile sul canale youtube IIT in italiano ed inglese.