Genova. I tifosi del Genoa hanno voluto far sentire la loro vicinanza alle popolazioni della Sicilia alluvionata, in particolare ai cittadini di Catania. In Gradinata Nord sono stati esposti tre grandi striscioni: “Catania perla del meridione rialzati e torna al tuo splendore”, “Popolo catanese non mollare” e ” Forza popolo etneo“. Gli striscioni sono stati esposti sulla balaustra che divide le due parti, inferiore e superiore della Gradinata Nord, cuore del tifo rossoblù.