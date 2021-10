"I love Genova", un pomeriggio di divertimento per aiutare i bimbi inguaribili del Gaslini - Genova 24

Genova. Una nuova iniziativa per i piccoli dell’ospedale pediatrico Gaslini organizzata da I Pagiassi VIP e dal gruppo Facebook I love Genova.

Un evento benefico in programma oggi pomeriggio in memoria di Matilda e Lucrezia, per ricordare due creature sempre nei cuori di chi le ha amate. Il ricavato della manifestazione sarà devoluto al Guscio dell’ospedale pediatrico genovese. Appuntamento ai giardini del depuratore di Sturla alle 14.

I Pagiassi VIP Genova Odv animeranno la giornata dei bimbi con magia, musica e tante sorprese per “aggiungere vita ai giorni… non giorni alla vita” come affermano gli organizzatori dell’evento.

A fine giornata la splendida voce di Alessandra Illiberi canterà l’Ave Maria in genovese.