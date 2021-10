Hugo Pratt, da Genova ai mari del Sud: dal 14 ottobre al 20 marzo la mostra a Genova - Genova 24

Genova. Costa Crociere è lieta di sostenere, in qualità di sponsor, la mostra “Hugo Pratt, da Genova ai Mari del Sud”, che si terrà a Genova, a Palazzo Ducale, dal 14 ottobre 2021 al 20 marzo 2022.

La partecipazione di Costa alla manifestazione nasce dalla volontà di ribadire il legame che unisce la compagnia a Genova da oltre 70 anni, e di sostenere le iniziative volte alla promozione della città e della sua offerta culturale e turistica, come già avvenuto recentemente in occasione dell’evento “Genova Jeans”.

Genova è anche il filo conduttore che accomuna Costa Crociere a Hugo Pratt. Il personaggio più famoso di Hugo Pratt, Corto Maltese, è nato proprio in questa città alla fine degli anni ’60, quando la “Linea C”, antesignana di Costa Crociere, era ormai divenuta sinonimo di vacanza in mare, con navi all’avanguardia, come la mitica “Eugenio C”, e formule innovative, come il “volo + crociera” ai Caraibi.

Ma Genova non rappresenta l’unico punto di contatto tra Costa Crociere e questa mostra. Le storie di Hugo Pratt, a cominciare da quelle del marinaio giramondo Corto Maltese e dei suoi incredibili compagni, parlano di mare, avventura, figure affascinanti, isole lontane ed esotiche. Leggendo le strisce di Hugo Pratt siamo trascinati in un viaggio fantastico, alla scoperta di nuove meraviglie.

Lo stesso concetto di viaggio per mare e di scoperta che caratterizza le crociere Costa. La compagnia ha rinnovato la sua offerta puntando sull’esplorazione delle destinazioni tramite esperienze uniche, a bordo come a terra. Per costruire queste esperienze, Costa ha lavorato su tre elementi principali – gastronomia, escursioni, sostenibilità – comunicati attraverso una nuova visual identity e in linea con il “Manifesto per un turismo di valore, sostenibile e inclusivo”, il decalogo che riassume l’impegno di Costa Crociere per crescere insieme alle comunità locali e promuovere un viaggio attento e responsabile.

“Siamo lieti di aver contribuito a questa prima bellissima mostra dedicata a Hugo Pratt, che segna anche il ritorno della nostra collaborazione con Palazzo Ducale. Come abbiamo già fatto di recente con Genova Jeans, la nostra partecipazione nasce dalla volontà di sostenere iniziative volte alla promozione della città, ancor più importanti in un momento di ripresa del turismo e della vita culturale dopo il difficile periodo della pandemia – afferma Rossella Carrara, Vice President Corporate Relations and Sustainability di Costa Crociere – Le storie dei personaggi di Hugo Pratt, a cominciare da Corto Maltese, sono un’icona del viaggio in mare e dell’esplorazione di nuove destinazioni, elementi che sono proprio al centro dell’esperienza di vacanza proposta da Costa”.