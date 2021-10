Halloween, tutti gli eventi a Genova e dintorni per il fine settimana da brividi - Genova 24

Genova. Ghost tour, laboratori per bambini, eventi per chi è un po’ più cresciuto. Sono molti gli eventi organizzati anche a Genova per Halloween, una festa importata dagli Usa che ormai ha scalzato il Carnevale in tema di appuntamenti in maschera, con o senza afflati di mistero.

Da venerdì 29 a domenica 31 ottobre, per i caruggi, appuntamento con le iniziative del “Lungo weekend del Mistero a Genova – Fantasmi vuoi dei Paesi tuoi”. Il progetto, con la regia del Comune di Genova assessorato Centro Storico e ufficio Grandi Eventi e Municipio I, vede la partecipazione dei principali gruppi storici di figuranti genovesi, e di diverse realtà culturali e associative.

Venerdì 29 ottobre. Dalle 18, quattro visite guidate per il Ghost Tour Classico, con prenotazione obbligatoria e per massimo 40 persone a gruppo (totale 160 persone). Ogni partecipante è dotato di sistema radioguide per mantenere le distanze di sicurezza. Un percorso misterioso tra antichi fantasmi, curiose leggende e tante storie inaspettate che si nascondono tra i vicoli della Superba.

Sabato 30 ottobre è in programma il Ghost Kids, il tour di Halloween dei bambini nel Centro Storico di Genova. Dalle ore 15, cinque visite guidate, con cinque tappe di animazione per bambini dai 6 ai 13 anni.

Il programma di sabato 30 ottobre prosegue con Paganini le streghe e il Diavolo, nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi. Alle 18, Tursi si anima con un Recital a più voci, con coreografie musicali. Ingresso libero fino a esaurimento posti, con Green Pass obbligatorio.

Infine, domenica 31 ottobre, c’è il tradizionale Ghost Tour di Halloween a Genova. Dalle ore 18.30, dieci visite Ghost Tour con animazione, per le vie e le piazze del centro storico. Un percorso guidato e animato tra fantasmi, leggende e racconti curiosi che da sempre sono intrecciati alla storia della Superba. Il tour, con ritrovo al MaddAlive in Vico della Chiesa della Maddalena 20r, è dedicato agli over 14.

Nel weekend di Halloween il progetto del nuovo Sestiere del Molo si chiama “Sguar(d)i”: venerdì 29, sabato 30, domenica 31 ottobre, tre giornate di spettacoli, visite guidate, laboratori, dj set, concerti, video proiezioni, tour gastronomici, installazioni legate alla festa di Halloween, ma non solo, in moltissime piazze del centro storico.

La parte del leone della festa di Halloween sarà durante la “Street Parade” del Teatro Scalzo che con trampoli e acrobazie di clownerie attraverserà con i suoi colori le strade del Sestiere del Molo. Il 29 ottobre sera i Giardini Luzzati ospiteranno Universal Serial Brief, evento promosso da una rappresentanza di dottorandi e ricercatori di Architettura e Design dell’Ateneo genovese con dj set musicale. Il 30 ottobre sera si svolgerà Wave organizzato da Rit Coop, musica e recitazione che attraverseranno il Sestiere come un’onda stregata di grande profilo artistico. Il 31 ottobre una festa aperta a tutti i musicisti del territorio, una grande Jam Session, ai Giardini Luzzati.

Anche la Lanterna di Genova organizza un pomeriggio dedicato a bambini e famiglie. Sabato 30 ottobre alle 15 La Lanterna Cerca casa, visita fiabesca per famiglie con partenza dalla passeggiata con attività a tema e in maschera per risolvere insieme il mistero di “Rufus, il coniglio mannaro della Lanterna”. Al termine, le famiglie potranno salire sulla prima terrazza panoramica della torre. I posti sono limitati e per partecipare occorre scrivere a laboratori@lanternadigenova.it . Appuntamento alle 15 presso la scala mobile all’interno del Terminal Traghetti. Quota di partecipazione: 0-3 anni gratuito; bambini fino ai 6 anni € 8; bambini dai 7 anni e adulti € 12.

Domenica 31 ottobre visita guidata speciale alla Lanterna per l’ultima domenica del mese per scoprire tante curiosità e dettagli sul monumento simbolo di Genova e il contesto in cui è inserito. Per partecipare all’iniziativa, appuntamento alle 14 davanti a Palazzo San Giorgio, lato mare, Porto Antico.

All’Acquario di Genova ci si prepara a festeggiare Halloween allestendo a tema il percorso di visita e accogliendo adulti e bambini con attività “da brivido” nei fine settimana 23/24 ottobre e 30/31 ottobre – 1° novembre. Nel mondo acquatico, l’aspetto inquietante di alcuni animali è responsabile della loro cattiva fama, molto spesso ingiustificata. Murene, squali, piranha e meduse nell’immaginario collettivo sono considerati dei “mostri”. Sotto la guida di un esperto, il pubblico può sfatare alcune leggende metropolitane sugli abitanti del Pianeta blu, approfondendo la loro biologia e imparando a rispettarli e a tutelarli.