Guida in stato di ebbrezza, polizia locale ritira 15 patenti in una sola notte - Genova 24

Genova. Sono 15 le patenti ritirate in una sola notte dagli agenti della polizia locale di Genova durante un’operazione di contrasto alla guida in stato di ebbrezza svoltasi nella notte tra venersì e sabato presso la galleria Mameli.

Durante la notte sono stati controllati 193 conducenti: 52 sono stati sottoposti a controllo quantitativo mediante etilometro in quanto positivi al test preliminare; di questi, 17 conducenti risultavano con valori in violazione del Codice della Strada.

Ecco gli esiti: 6 avevano alcol nel sangue in quantità per cui è prevista la sanzione amministrativa, 11 in quantità per cui è prevista la denuncia penale. A seguito del servizio sono state ritirate 15 patenti e contestate ulteriori 15 violazioni al C.d.S.