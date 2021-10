Guasto al passaggio a livello di Pontetto, circolazione dei treni in tilt: ritardi anche di 100 minuti - Genova 24

Genova. A causa di un guasto verificatosi questa mattina presso il passaggio a livello di Pontetto, nel comune di Bogliasco, questa mattina la circolazione dei treni in Liguria sta vivendo numerosi disagi: dalle 6 alle 7,30, infatti, la tratta tra Recco e Nervi ha subito forti rallentamenti che si sono riverberati su tutta la circolazione regionale.

Non si contano i ritardi: praticamente tutti i treni che attraversano la regione presentano tempi di attesa molto lunghi, sopratutto quelli a lunga percorrenza: Rfi comunica che si sono accumulati rallentamenti sulla linea fino a 50 minuti per 3 Frecce e fino a 100 minuti per 2 treni Intercity e i treni Regionali.

L’intervento dei tecnici di Rfi è terminato poco prima delle 8, e da quel momento la circolazione sta tornando lentamente alla normalità, con il servizio di trasporto ferroviario che si sta regolarizzando. Sulle banchine di praticamente tute le stazioni tra Recco e Savona migliaia di pendolari sono ancora in attesa.