Green pass obbligatorio dal 15 ottobre per lavorare: tamponi gratis all'ex Ilva, 6 euro per i lavoratori di Ansaldo energia - Genova 24

Genova. La scadenza si avvicina e nelle grandi aziende metalmeccaniche sono stati firmati i primi accordi per cercare di evitare polemiche e proteste da parte di chi, il 15 ottobre, si presenterà davanti all’ingresso della fabbrica senza green pass perché non vaccinato e non ‘tamponato’ nelle 48 ore precedenti.

L’accordo è stato raggiunto ieri nel tavolo tra Acciaierie d’Italia e sindacati a Taranto ma vale su tutto il territorio nazionale, anche se a Genova il tavolo si terrà formalmente questo venerdì. I contenuti sono comunque simili: l’azienda semipubblica si renderà disponibile a eseguire i tamponi gratuiti per “i lavoratori che non sono momentaneamente vaccinati”. I test saranno effettuati in laboratori e farmacie convenzionate.

Sei euro a tampone trattenuto direttamente dalla busta paga invece per i lavoratori di Ansaldo Energia. La nota aziendale, dopo l’accordo raggiunto ieri con rsu, Fiom, Fim e Uilm ricorda che “il personale sprovvisto di Green Pass non potrà accedere al posto di lavoro e sarà considerato assente ingiustificato”.

L’azienda però ha scelto di agevolare i dipendenti non vaccinati con un tampone antigenico rapido a prezzo calmierato attraverso un centro medico, convenzionato dal Dopolavoro Ansaldo Fincantieri. I lavoratori interessati dovranno comunicarlo al Cral entro il 12 ottobre. Il certificato di green pass così ottenuto sarà valido per 48 ore.

L’accordo firmato riguarda sia i 2300 dipendenti diretti di Ansaldo energia sia i 400 lavoratori degli appalti. In tutto dovrebbero essere circa 120-130 i dipendenti non vaccinati. “Come Fiom – dice Federico Grondona, coordinatore dell’Rsu – ribadiamo l’importanza della vaccinazione come unico strumento per combattere la pandemia e consigliamo ai nostri iscritti di vaccinarsi ma visto che non esiste un obbligo sosteniamo che il costo non possa ricadere unicamente sui lavoratori, per cui siamo soddisfatti dell’accordo raggiunto in Ansaldo”.

Trattativa ancora in corso ai cantieri navali di Fincantieri dove l’auspicio è arrivare a un accordo sul modello di Ansaldo, ma al momento la ‘quadra’ non si è ancora trovata anche a causa del numero ingente di aziende appartenenti all’indotto.