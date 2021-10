Green pass obbligatorio, da domani anche per Aster tamponi a prezzo calmierato - Genova 24

Genova. Da ieri, anche Aster con l’accordo raggiunto con il Comune di Genova, ha aderito alla convenzione riservata alle aziende partecipate dal Comune di Genova per l’acquisto da parte dei dipendenti di tamponi a prezzo ridotto, presso le farmacie comunali.

L’azienda inoltre si è già attivata per la stipula di convenzioni con altre strutture, a vantaggio dell’intero gruppo delle partecipate.

“Con lo spirito di incentivare la campagna di vaccinazione disposta dal Dl n°127/2021, Aster provvederà al pagamento dei tamponi, presso le suddette strutture – per i propri dipendenti che abbiano già ricevuto la prima dose del vaccino, ma non siano ancora in possesso del Green Pass”.

“Sono soddisfatto – dichiara l’assessore Pietro Piciocchi – dell’accordo raggiunto i sindacati di Aster, con cui si è inteso aiutare i lavoratori che potrebbero trovarsi in difficoltà in questa particolare fase transitoria della campagna di vaccinazione”.