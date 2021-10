Green pass, centro sportivo lancia abbonamenti con tampone incluso - Genova 24

Genova. Abbonamento in piscina o al centro sportivo con tampone incluso. È questa la formula scelta da Crocera Stadium, struttura sportiva del ponente genovese che dal 15 ottobre 2021 metterà a disposizione il centro medico per far fare l’esame ai propri abbonati direttamente.

Il tampone, gratuito per i bambini, costerà 8 euro per gli over 18, e sarà prenotabile attraverso la segreteria o sul sito della struttura. “Ogni volta che un iscritto verrà a Crocera Stadium per fare attività, secondo il proprio abbonamento – spiegano dal centro sportivo – potrà fare il tampone, valido per 48 ore e quindi utilizzabile anche per altri scopi, a un prezzo agevolato, prima di accedere”.

“È un impegno organizzativo ed economico per sostenere e stimolare il ritorno alla pratica sportiva che, nonostante la ripresa della domanda, evidenzia ancora qualche resistenza e paura – riporta l’Ansa – Siamo certi che saremo di stimolo a tanti altri – concludono dal centro sportivo – che come noi credono nella importanza vitale dello sport e del movimento”.