Green pass, allarme Amt provinciale: domani 30 turni scoperti. Ugl: "Eliminare l'obbligo per la categoria" - Genova 24

Genova. Sarebbero oltre trenta i turni rimasti scoperti per quanto riguarda il il trasporto pubblico provinciale di Amt, con oltre 60 mail di preavviso da parte dei lavoratori non provvisti di Green Pass che domani potrebbero rimanere a casa, mettendo in questo modo in ginocchio il servizio.

A dirlo il segretario di Ugl Amt Roberto Piccardo: “Le cinque farmacie convenzionate con l’azienda sono a tappo con le prenotazioni, e molti non sanno come fare – spiega – mentre per il provinciale non sono stati previsti accordi del genere. Sono molti i lavoratori che domani non sapranno come fare, e su tutto il territorio provinciale ci saranno sicuramente dei disservizi”.

La convenzione firmata dall’azienda, che prevede prezzi calmierati per i tamponi, non è stata accolta da tutti con entusiasmo anzi: “Noi non abbiamo firmato questo accordo – sottolinea Piccardo – non si può pagare per andare a lavorare, crediamo che questo provvedimento sia discriminatorio per i dipendenti, visto che sul trasporto pubblico giustamente tutti possono accedere anche senza il certificato verde”.

Per questo motivo domattina Ugl ha fatto la chiamata per un presidio di protesta davanti alla sede di via Bobbio, in val Bisagno, dalle 10.30: a poche ore dall’entrata in vigore dell’obbligatorietà del Green Pass per tutti i posti di lavoro, quindi, si moltiplicano le voci contrarie e, soprattutto, gli annunci di manifestazioni, presidi e azioni contro il provvedimento del “lasciapassare verde”.