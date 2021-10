Granarolo, continuano i raid notturni dei cinghiali: la creusa è un tappeto di immondizia - Genova 24

Genova. Sta diventando ingestibile il problema dei cinghiali a Granarolo, sulle alture del centro di Genova, dove da qualche giorno gli abitanti si svegliano costantemente con la creusa ricoperta di immondizia.

Colpa dei raid notturni degli ungulati che – come accade anche in altre zone collinari della città – vengono attirati dall’odore dei rifiuti e riescono a rovesciare i bidoni della raccolta indifferenziata, che peraltro sono gli unici presenti in salita Granarolo e dintorni. Il risultato è che all’alba la strada risulta invasa dall’immondizia.

E questo accade nonostante i recipienti siano stati legati ai muri con catene, un metodo evidentemente non sufficiente per evitare che i cinghiali preparino il loro banchetto. “È un problema noto da tempo e di difficile soluzione – spiega il presidente del Municipio Centro Ovest Michele Colnaghi -. Abbiamo suggerito alla ditta che effettua la raccolta di legare i bidoni più in alto, in modo che per gli animali sia più difficile abbatterli”.

Nel frattempo continuano i lavori di manutenzione straordinaria sulla ferrovia a cremagliera attualmente interrotta da giugno tra Principe e via Bari. Amt aveva parlato di inizio ottobre per la riattivazione del servizio ma le attività sono ancora in corso. Il comitato degli abitanti di Granarolo ha chiesto anche l’installazione di una pensilina alla fermata di via Bari, ma “al momento l’azienda non la considera una priorità”, come riferisce Colnaghi.