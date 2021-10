Giovane si cappotta con l'auto sulla A12: coda di 3 chilometri in direzione Genova - Genova 24

Chiavari. Incidente questa mattina intorno alle 7.30 sull’autostrada A12 tra Chiavari e Rapallo: protagonista un giovane di 26 anni che si è ribaltato con la sua auto nei pressi della galleria Sant’Agostino.

Il giovane è stato soccorso dai vigili del fuoco e dai militi del 118 e per fortuna non ha riportato ferite gravi. È uscito da solo dall’abitacolo della vettura, ma è stato comunque accompagnato in codice giallo all’ospedale di Lavagna per accertamenti.

Nel tratto interessato si è formata una coda di 3 chilometri. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area e collaborato per la rimozione della vettura. Il transito in autostrada è stato più volte interrotto per ci sentire gli interventi.

Sullo stesso tratto si segnala coda di un chilometro per un altro incidente di lieve entità tra Genova Est e Genova Nervi e un chilometro ancora in A12 tra Rapallo e Chiavari per lavori.