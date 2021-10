Giornata mondiale dell'Alimentazione, i ristoratori di Genova Liguria Gourmet fanno la loro parte - Genova 24

Genova. Ha ottenuto il patrocinio della FAO la “santa alleanza” fra SINU (Società Italiana Nutrizione Umana), Camera di Commercio di Genova e ristoratori genovesi aderenti al marchio “Liguria Gourmet” per diffondere il messaggio FAO di sostenibilità in occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione (16 ottobre): ”una produzione migliore, una nutrizione migliore, un ambiente migliore e una vita migliore”.

Per farlo, alcuni ristoratori racconteranno sui canali Facebook e Instagram di Liguria Gourmet le loro storie sostenibili, ricette tipiche compatibili con gli obiettivi di sostenibilità. E il pubblico troverà i piatti sostenibili, approvati dagli esperti SINU, sui tavoli dei ristorant aderenti da domani fino al 31 dicembre di quest’anno. L’obiettivo è trasformare la scelta di un piatto dal menù in un’azione consapevole e sostenibile.

Gli chef aderenti hanno frequentato un corso di formazione a cura di Gruppo SINU Scuola e CLP Centro Ligure Produttività, studiando i messaggi della campagna FAO – GMA 2021 e adattandoli alla cucina e ai prodotti del territorio, con tanto di informazioni nutrizionali e valutazione della sostenibilità.

“Le creazioni di Genova Liguria Gourmet per la Giornata dell’alimentazione – commenta il Segretario Generale della Camera Maurizio Caviglia – sono sì sostenibili ma sono soprattutto gustose: accanto a ricette evergreen come il cappon magro, le picagge matte al pesto, il preboggion, troviamo anche piatti innovativi come la pizza al cucchiaio, i cacciaroli ripieni di boragine, prescinseua su crema di zucca e nocciole misto Chiavari, filetto di pesce tombarello con cavolo navone Antichi ortaggi del Tigullio, confettura di cipolle e borragine”

“Le diete salutari e sostenibili sono modelli alimentari che promuovono tutte le dimensioni della salute e del benessere degli individui; hanno un basso e impatto ambientale; sono accessibili, convenienti, sicure ed eque; e sono culturalmente accettabili – spiegano gli esperti della SINU – Gli obiettivi delle diete sane e sostenibili sono: raggiungere una crescita e uno sviluppo ottimali di tutti gli individui e sostenere il funzionamento e il benessere fisico, mentale e sociale in tutte le fasi della vita per le generazioni presenti e future; contribuire a prevenire tutte le forme di malnutrizione (cioè denutrizione, carenza di micronutrienti, sovrappeso e obesità); ridurre il rischio di malattie croniche legate alla dieta; e sostenere la conservazione della biodiversità e la salute del pianeta. Le diete sane sostenibili devono combinare tutte le dimensioni della sostenibilità per evitare conseguenze indesiderate”