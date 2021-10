Genova, verso il sold out i tour guidati del centro storico - Genova 24

Genova. Verso il sold out i tour guidati del “Lungo weekend del Mistero a Genova- Fantasmi vuoi dei Paesi tuoi”, in collaborazione con l’assessorato Grandi eventi del Comune di Genova e Municipio I Centro Est.

Sono ancora disponibili alcuni posti per le iniziative, su prenotazione, del progetto che vede il coinvolgimento dei principali gruppi storici di figuranti genovesi, e di diverse realtà culturali e associative attive in città, tra le quali: Circolo culturale Fondazione Amon, Explora Genova, D & E Animation, TM Teatro e Musica, Porto Antico di Genova.

«Tra ieri sera e oggi – dichiarano l’assessore al Centro Storico e Grandi eventi Paola Bordilli e il presidente del Municipio Centro Est Andrea Carratù – abbiamo visto tantissimi partecipanti ai Gost tour con tanta voglia di scoprire il nostro centro storico, conoscerne la storia e le leggende. In questo fine settimana di Ognissanti, nonostante i primi freddi e la pioggia di oggi tantissimi bambini hanno partecipato ai Gost tour, che abbiamo voluto dedicare proprio a loro, con una formula che ha saputo decisamente cogliere nel segno: divertire trasmettendo alle nuove generazioni le nostre tradizioni e la nostra storia, nella straordinaria cornice dei Caruggi, pacificamente invasa da tantissime famiglie».

Questa sera alle 18, il Salone di rappresentanza di Palazzo Tursi si animerà con il recital “Paganini: le streghe e il diavolo”, con coreografie musicali realizzate al violino dai musicisti Manrico e Loris Cosso, e Eliano Calamaro. Partecipano: Marco Alex Pepè (cantore di leggende), Ivaldo Castellani (attore), Graziella Martinoli (attrice). Coreografie di danza: Il Gatto Danzante di Roberta Conte, eseguito da Lorenzo Bafico e le Streghe di Paganini eseguite da Gruppo danze Tribal Delight. Performance d’arte visiva immaginaria “dalla musica alla tela” a cura di LeoniArt. Il recital è dedicato alla memoria del maestro Renato De Barbieri, nel giorno in cui ricorre il trentennale della sua scomparsa, che è considerato uno dei massimi interpreti paganiniani e che più volte ha suonato il Cannone di Paganini. Le sue spoglie sono custodite nel Pantheon del Cimitero Monumentale di Staglieno, accanto a quelle di Camillo Sivori, che è stato l’unico allievo di Nicolò Paganini. Coreografie in costume storico del 1800 a cura dei Gruppi Storici Sestrese e Sextum. Partecipa il figlio Enrico De Barbieri, ambasciatore di Genova nel Mondo.

Ingresso libero fino a esaurimento posti, Green Pass obbligatorio. Per tutte le info scrivi a: fondazioneamon@live.it

Domani, domenica 31 ottobre, Ghost Tour, dalle 18.30: dieci visite con animazione, per le vie e le piazze del centro storico. Un percorso guidato e animato tra fantasmi, leggende e racconti curiosi che da sempre sono intrecciati alla storia della Superba. Il tour è dedicato agli over 14, per i più piccoli non è previsto il sistema delle radio guide. La presenza sarà regolata con prenotazione obbligatoria e protocollo emergenza Covid 19.

Info e prenotazioni: https://www.exploratour.it/prodotto/ghost-tour/

Annullato, a causa del maltempo, il “Vampire in the night” previsto dalle 20.30 nel cortile di Palazzo Tursi.