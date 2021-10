Genova Start: giovedì 7 torna la notte bianca delle gallerie d'arte moderna e contemporanea - Genova 24

Genova. Ritorna Genova Start, la notte bianca delle gallerie d’arte moderna e contemporanea genovesi, in programma giovedì 7 ottobre 2021 dalle 18 alle 24.

La rassegna, che quest’anno coinvolge le principali gallerie d’arte moderna e contemporanea della città, ritorna nella settimana dei Rolli Days per far scoprire alla città nuove prospettive sul contemporaneo navigando tra i luoghi espositivi che animano la scena artistica genovese.

Ventuno saranno le gallerie che apriranno le proprie porte al pubblico – in totale sicurezza e nel rispetto delle norme sanitarie vigenti – per altrettante inaugurazioni con l’obiettivo di trasmettere un segnale forte in un periodo storico complesso, dominato dalla pandemia, per dare anche nuovo impulso alla stagione espositiva.

«Genova Start anche quest’anno darà il via alla stagione espositiva con 21 gallerie, più di 50 artisti, pittura, scultura, fotografia e tutte le forme che ha assunto l’arte dal novecento ai giorni nostri – spiega Chico Schoen gallerista e portavoce della rassegna -. Un percorso che si snoda attraverso la città tra caruggi e palazzi storici. Una camminata che permette di scoprire nuove tendenze e ammirare capolavori di alcuni dei maestri dell’arte internazionale tra inaugurazioni, performance ed eventi multimediali immergendo i visitatori nel cuore della città».

Ventuno sono le gallerie che parteciperanno all’edizione 2021 della manifestazione che da quest’anno vanta anche il patrocinio del Comune di Genova: ABC-Arte, C+N Canepaneri, Capoverso Arte Contemporanea, Ellequadro Documenti A.C. @Le Terrazze Del Ducale, Etherea Art Gallery, Galleria Arte Studio-Galleria Il Basilisco, Galleria D’arte Il Vicolo, Galleria D’arte Merighi, Galleria San Lorenzo Al Ducale, Guidi Galleria D’arte Contemporanea, Guidi&Schoen Arte Contemporanea, Lazzaro Galleria D’arte Contemporanea, Leonardi V-Idea, Pinksummer, Prisma Studio, Rebecca Container Gallery @PIA, Sharevolution Contemporary Art, Studio Rossetti Arte Contemporanea, Stupendo a space for art storytellers BF Gallery e Willy Montini, Unimediamodern Contemporary Art, Visionquest 4rosso.

L’elenco completo delle gallerie d’arte:

ABC-ARTE

Via XX Settembre 11a, 16121, Genova

T. +39 010 8683884

Titolo Mostra:

Arnaldo Pomodoro. To scratch, draw, write con presentazione del libro dedicato alla mostra

ABC-ARTE presenta Arnaldo Pomodoro. To draw, scratch, write, il volume monografico bilingue, ABC-ARTE edizioni, dedicato alla personale di Arnaldo Pomodoro

Info:

info@abc-arte.com

www.abc-arte.com

Facebook:

ABC.ARTE.Gallery

https://it-it.facebook.com/ABC.ARTE.Gallery/

Instagram:

abc_arte

https://www.instagram.com/abc_arte/?hl=it

C+N CANEPANERI

Via Caffaro 20-22 R, 16121, Genova

T. +39 010 2466316

Titolo Mostra:

Presentazione Progetto Claudio Costa 21-22

in collaborazione con archivio Eredi Claudio Costa

Info:

info@canepaneri.com www.canepaneri.com

Facebook:

@galleriacanepaneri

https://it-it.facebook.com/galleriacanepaneri/

Instagram:

canepaneri

https://www.instagram.com/canepaneri

CAPOVERSO ARTE CONTEMPORANEA

Piazza San Matteo, 16 A – 16121, Genova

T. +39 340 6711304

Titolo Mostra:

Omaggio a Man Ray – Les heures heureuses

Capoverso rende omaggio all’artista Man Ray (New York 1890 – Parigi 1976), esponendo alcune opere esplicative del suo poliedrico talento

Info

www.galleriacapoverso.com

Facebook:

https://www.facebook.com/capoversoarteeventigenova

Instagram:

Capoverso_Arte_contemporanea

ELLEQUADRO

Sede espositiva: Le Terrazze del Ducale, Piazza Matteotti 5

Sede legale: Palazzo Negrone – Piazza Fontane Marose

Tel: +39 348 3358530 +39 010 5534171

Titolo Mostra:

ARTUR-O Il Must 2021 – Omaggio a Dante per il settecentenario

Variazioni sul tema di Dante tra Arte, Economia e Lingua Italiana con dieci Artisti della Committenza, testimoni dei parametri di armonia, bellezza ed ecletticità.

700 opere uniche e 70 studi preparatori sono il filo conduttore del nostro omaggio a Dante

con ARTOUR-O nel Mondo, che ha iniziato il suo tour da Firenze e come prima tappa Le Terrazze del Ducale di Genova.

Info

ellequadro@me.com

www.ellequadro.com

Facebook:

@ArtouroMUseoTemporaneo @MISAnetwork

Instagram:

@ellequadro_doc @artouro_il_must

Linkedin:

Ellequadro Documenti Archivio Internazionale Arte Contemporanea

Twitter:

@EllequadroTL

ETHEREA ART GALLERY

Palazzo Ducale-Piazza Matteotti 9

mob: +39 347 930 0692

Titolo mostra

ANNA OBERTO

MITOBIOGRAFIA. Scritture d’Amore. Scritture di Luce. A’ mesure de femme.

a cura di Virginia Monteverde e Viana Conti

Anna Oberto, figura storica internazionale nel contesto delle avanguardie nella ricerca verbo-visuale, e di militante femminista, presenta opere storiche e contemporanee sulla scrittura al femminile, sull’analisi dell’iscrizione segnica infantile, sulla gestualità cerimoniale della performance e nel fermo-immagine.

In mostra glosse sonore di Paolo Paolini.

Info

info@ethereaartgallery.it

www.ethereaartgallery.it

Facebook

Etherea Art Gallery

https://www.facebook.com/EthereaArtGallery

Instagram

https://www.instagram.com/etherea_artgallery/?hl=it

GALLERIA ARTE STUDIO – GALLERIA IL BASILISCO

P.tta San Giovanni il Vecchio 2

16123 Genova

T.+39 339 8169715

Titolo Mostra

Tra terra e cielo

Un omaggio all’ascensore di Castelletto é il tema della mostra con cui le gallerie Arte Studio e Il Basilisco danno il via alla nuova stagione espositiva. C. Castelnovi, C. Italiani, A. Martin, P. Perez e G. Sesia, guidati dalle loro emozioni, ci porteranno alla scoperta di questo affascinante mezzo, simbolo di Genova: il “collegamento tra cielo e terra”, tanto caro a poeti e artisti e tanto amato dai genovesi e dai tanti turisti che affollano la nostra città.

Info

www.galleriartestudio.it

info@galleriartestudio.it

Facebook

www.facebook.com/galleriartestudiogenova

Instagram

galleria_arte_studio

GALLERIA D’ARTE IL VICOLO

Salita Pollaiuoli 23R – 37R

T. +39 010 2467717

Titolo Mostra

Luzzati al Vicoletto – Una mostra a misura di bambino

Al Vicolo Uno, per il centenario dell’artista, una mostra di Emanuele Luzzati dedicata al mondo dei più piccoli con opere allestite ad altezza bambino. Una selezione di collage e pastelli originali di illustrazioni, realizzate dal 1975 al 2005, legate al mondo dell’infanzia. Al Vicolo Tre, opere inedite di Mirko Baricchi, Antonio De Luca e Matteo Giuntini.

Info

info@galleriailvicolo.it

www.galleriailvicolo.it

Facebook

Il Vicolo Galleria d’Arte – Genova

https://www.facebook.com/ILVICOLOGENOVA

Instagram

ilvicolo_artgallery

GALLERIA D’ARTE MERIGHI

Via David Chiossone, 28R

T. +39 010 0013270

Mob.: +39 335 229859

Titolo mostra

C’era una volta…

Nella nuova location, in uno storico palazzo genovese del ‘500, la Galleria d’Arte Merighi presenta una importante mostra collettiva con opere dei grandi maestri del passato : “ Guttuso, Dova, Arman, Oriani, Sironi, Crippa, Fiume, Rosai, De Pisis …” Un fantastico viaggio nella storia dell’Arte!

Info

galleriamerighi@merighi.it

www.merighi.it

Facebook

https://www.facebook.com/Galleria-Darte-Merighi-1397010097217037

GALLERIA SAN LORENZO AL DUCALE

Palazzo Ducale – Cortile Minore, 60r

T. +39 010 587980

Titolo mostra

Paolo Fresu – Re, regine, castelli e… altre storie.

Paolo Fresu racconta la realtà in modo immaginoso mettendo in scena la commedia umana in cui recitano i personaggi più disparati: re, regine, prelati, generali a cui si contrappongono servitori, popolani, mercanti e burattini. Ogni personaggio interagisce con gli altri secondo un gioco di complicità, di intrigo e di equivocità in un clima di velata ironia.

Info

www.galleriasanlorenzo.com

info@galleriasanlorenzo.com

Facebook

https://www.facebook.com/pages/Galleria%20San%20Lorenzo%20al%20Ducale%20di%20Roberto%20Licata/1231365100347931/

GUIDI GALLERIA D’ARTE CONTEMPORANEA

Via David Chiossone 19 R – 16121, Genova

T. +39 010 2474307

Titolo Mostra:

MICHELANGENGELO

PISTOLETTO+UNO

“L’arte decide la nostra identità: chi la produce cerca sempre uno specchio, un qualcosa in cui rivedersi”

Info

info@galleriaguidi.com

www.galleriaguidi.com

Facebook:

@galleriaguidi

https://www.facebook.com/galleriaguidi

Instagram:

Galleria Guidi d’Arte Contemporanea

Instagram.com/galleriaguidi

GUIDI&SCHOEN ARTE CONTEMPORANEA

Piazza Dei Garibaldi 18 R

T. +39 010 2530557

Titolo Mostra:

Andrea Chiesi: XXX

L’artista modenese torna a Genova con un progetto che dividerà gli spazi della galleria in due parti: nel ground floor opere recenti proseguono la ricerca di Chiesi sugli ambienti post industriali. Nel basement è invece la figura protagonista assoluta con una serie di dipinti realizzati agli inizi di una carriera che compie oggi trent’anni

Info

info@guidieschoen.com

www.guidieschoen.com

Facebook:

@Guidi&Schoen

https://www.facebook.com/GuidiSchoen-231902506858553

Instagram

https://instagram.com/guidieschoen?r=nametag

LAZZARO GALLERIA D’ARTE CONTEMPORANRA

Salita all’Arcivescovato 5R

Piazza san Matteo 17 – 1621 – Genova

T. 010 23.64,504- mob: 339 19.42.802

Titolo Mostra:

NOSTOS. È tempo di tornare

Un’indagine dentro questo tempo condotta a distanza da 17 artisti. Un percorso in progress per interpretare i cambiamenti condividendo visioni e prospettive. Νόστος (il ritorno) evoca alla mente figure eroiche intente al superamento di prove e tentazioni, viaggiatori spinti dal desiderio, storie di mare, miraggi, memorie e affetti. Un dialogo collettivo che continua con lo spettatore

Info:

info@lazzarogallery.it

mlaura.bonifazi@gmail.com

www.lazzarogallery.it

Facebook:

@LazzaroGallery

https://www.facebook.com/search/top?q=lazzaro%20-%20galleria%20d%27arte%20contemporanea

Instagram

https://www.instagram.com/lazzarogallery/?hl=it

LEONARDI V-IDEA

Vico San Giorgio 2

mob: +39 340 4732497

Titolo Mostra

Ricerche Verbosonovisive

La mostra raccoglie opere, documenti, pubblicazioni concernenti le ricerche di poesia visiva, concreta e sonora che si sono sviluppate in ambito internazionale tra gli anni ’50 e ’70 e un lavoro recente di Roberto Aloi che, a partire dalla disposizione verbale di una tavola di Tomaso Kemeny, ne analizza le implicazioni musicali.

Info

gianpangrazio@yahoo.it

archivioleonardividea@gmail.com

Facebook

Archivio Leonardi V-Idea

https://www.facebook.com/Leonardi.Videa

Instagram

https://www.instagram.com/explore/locations/110780161208180/archivio-leonardi-v-idea/

PINKSUMMER

Palazzo Ducale-Piazza Matteotti 28R

T. +39 010 2543762

Titolo Mostra

Tobias Putrih – Internal Affairs

Per la sua quarta personale da Pinksummer Tobias Putrih presenta un lavoro realizzato alla fine degli anni ’90 dai toni fluorescenti, accompagnato da dieci sculture in legno. L’idea è quella di ragionare attorno agli anni 1950-53, quando alcuni politici in Jugoslavia decisero di rompere i rapporti con la Russia e costruire un sistema ibrido tra socialismo ed economia di mercato.

Info

info@pinksummer.com

www.pinksummer.com

Facebook

Pinksummercontemporaryart

https://www.facebook.com/PinksummerContemporaryArt

Instagram

Pinksummercontemporaryart

https://www.instagram.com/explore/locations/1012978372/pinksummer-contemporary-art/?hl=it

PRISMA STUDIO

Vico dei Ragazzi 14R – 16121 Genova

Andrea +39 329 1572168

Alessandro +39 348 073 8809

Eleonora +39 347 4740496

Titolo Mostra

Reframe – video provenienti dall’Archivio AdAC

La rassegna Reframe, a cura di Andrea Daffra e Alessandro Ferraro, con la collaborazione di Matteo Valentini, si focalizza su video di Gary Hill, Barbara Hammann, Jean-François Guiton, Jarosław Kapuściński, Giovanotti Mondani Meccanici (sezione “Radici”) e di Gianluca Capozzi, Sieva Diamantakos, Ida Kammerloch, Janne Talstad (sezione “Nuove Prospettive”).

Info

studioprismagenova@gmail.com

www.prisma-studio.org

Facebook

@prismastudiogenova

https://www.facebook.com/prismastudiogenova

Instagram

Prisma Studio

https://www.instagram.com/prismastudiogenova/?hl=it

REBECCA CONTAINER GALLERY

Piazza Grillo Cattaneo 2r

16123 Genova

Mob: +39 370 134 0283

Tiolo Mostra

Ronny F. Dahl – Those nights and corners, these vectors, shading flows…

Info

info@rebeccacontainer.com

Facebook

Rebecca Container Gallery

https://www.facebook.com/Rebecca.Container.Gallery

Instagram

Rebecca Container Gallery

https://www.instagram.com/explore/tags/rebeccacontainer/

SHAREVOLUTION CONTEMPORARY ART

Piazza San Matteo, 17 int.5

16123 Genova

Mob: +39 3383027883

Titolo Mostra

Ivano Sossella C Z Y G A and E

A partire dal titolo, che costituisce una criptica dedica, in mostra l’artista mette in scena lo spazio assente: l’ombra di un cancello carcerario che non esiste, l’impronta di quadri non esposti, di tele che rimandano a sé stesse. Così lo spazio assente rivela lo scarto da un altrove a un altro attraverso la costante ricerca di sé stessi.

Info

Mail: chiara.pinardi@libero.it

Sito: www.sharevolution.it

Facebook

Chiara Pinardi

https://www.facebook.com/chiara.pinardi.50

Instagram

Sharevolution contemporary art

https://www.instagram.com/sharevolutioncontemporary/?hl=it

STUDIO ROSSETTI ARTE CONTEMPORANEA

Via Chiabrera 33R

T. +39 010 23676197

Titolo Mostra

Tom Porta: Hinomaru

Dopo più di dieci anni Tom Porta guarda di nuovo ad Oriente, in questa occasione però lo sguardo è evocativo. Hinomaru nella sua semplicità racchiude la filosofia di un popolo, la sua eleganza sussurrata, il suo rigore, la sua memoria sempre presente ma mai invasiva: esattamente quello che riaffiora attraverso pennellate brevi e veloci che catturano la mente.

Installazioni in mostra di Virginia Cafiero.

Info

info@galleriastudiorossetti.it

www.galleriastudiorossetti.it

Facebook

Galleria Studio Rossetti

https://www.facebook.com/studio.rossetti.artearchitettura

Instagram

studio_rossetti

https://www.instagram.com/p/CHVOJ4ahmNU/

STUPENDO a space for art storytellers BF GALLERY e WILLY MONTINI

Vico Casana, 49 rosso

T. +39 39 3480114081

Titolo Mostra

Arcipelago Nippon

da Gutai a Fluxus, arte moderna e contemporanea dal Giappone.

Kazuo Shiraga, Shozo Shimamoto e Yasuo Sumi per Gutai; Yoko Ono, Ay-O e Takako Saito per Fluxus; Asako Hishiki e Tetsuro Shimizu fra gli altri: un arcipelago di artisti fra loro diversi, ma vicinissimi. Come le isole che formano il Giappone. “Arcipelago Nippon” è la mostra che inaugura il nuovo spazio STUPENDO, a place for art storytellers.

Info

genova@stupendo.it

Instagram

Willy Montini

https://www.instagram.com/willymontini3445/

UNIMEDIAMODERN CONTEMPORARY ART

Palazzo Squarciafico

Piazza Invrea, 5/B – 16121 Genova

T. +39 010 2758785

Titolo mostra

ALISON KNOWLES (1933) – NOT ONLY BEANS

Alison Knowles (1933) è un’artista americana nota per installazioni, performance, e pubblicazioni. Dopo aver partecipato attivamente alla scenaartistica newyorkese, collaborando con artisti come Cage e Duchamp, nel 1962 era al Museum di Wiesbaden, all’evento che ha sancito la nascita di Fluxus, rete internazionale di artisti ormai diventata storia. Nella project room presenteremo una selezione di opere Fluxus, in attesa di celebrarne il sessantesimo compleanno la primavera prossima

Info

www.Unimediamodern.it

info@unimediamodern.it

Facebook

Unimediamodern Genova

https://www.facebook.com/unimediamodern

Instagram

https://www.instagram.com/gualco_unimediamodern/

VISIONQUEST 4ROSSO

Piazza Invrea 4 rosso

16123 Genova

T. +39 010 2464203 / +39 335 6195394

Titolo mostra

Witnesses di Danielle van Zadelhoff

Testimoni della cultura pittorica del seicento, della tecnica dl chiaroscuro e di una fonte di luce indeterminabile. Ma anche, testimoni dei grandi temi della vita: la solitudine, la vulnerabilità, le emozioni pure e crude della quotidianità. Affascinata e ispirata dalla psiche umana, Danielle conferisce alle sue opere una tensione palpabile che non lascia nessuno indifferente.

Info

www.visionquest

info@visinquest.it

Facebook

VisionQuesT 4 Rosso

https://www.facebook.com/visionquestcontemporaryphotography

Instagram

visionquest_4rosso

https://www.instagram.com/visionquest_4rosso/?hl=it