Genova, Rolli Days: ecco il programma, le novità e gli eventi collaterali - Genova 24

Genova. Le note del pianoforte, la musica elettronica e via Garibaldi illuminata dal crepuscolo per accompagnare l’esperienza di visita dei Palazzi dei Rolli. E poi un dj set in streaming con Joe T Vannelli, con musica house tra le dimore nobiliari.

Quest’edizione dei Rolli Days, iniziata oggi con l’avvio della Rolli Shipping Week, culminerà nel weekend, con le aperture di oltre 30 tra palazzi, ville e siti monumentali.

In questo contesto il Comune di Genova ha previsto un ricco cartellone di eventi collaterali per una festa che per la prima volta, da quando i Rolli sono diventati patrimonio UNESCO, dura una settimana intera.

Un prologo internazionale

Giovedì 7 ottobre a partire dalle ore 18.30 i visitatori saranno guidati in modalità Live&Digital, in un tour tra reale e virtuale, alla scoperta delle bellezze dei Rolli.

È in programma infatti il Dj set in streaming del dj di fama internazionale Joe T Vannelli che, dopo il successo dello scorso anno, con oltre 100mila visualizzazioni social, realizzerà uno show di grande impatto tra affreschi, stucchi e saloni. La bellezza dei Palazzi dei Rolli, unita alla ricercata musica house regaleranno uno spettacolo emozionante cui si potrà assistere dal seguente indirizzo: https://www.facebook.com/joetvannelliofficial

Vannelli, ideatore del Joe T Vannelli Live on Tour, è l’unico dj al mondo che da un anno e mezzo, ha mantenuto uno standard di ascolti e di seguito di pubblico italiano e internazionale alto e costante: dalla prima diretta, a Milano, fa registrare numeri siginficativi con oltre 15 milioni di visualizzazioni su Facebook. Con 58 tappe all’attivo, tra monumenti, castelli, piazze, 8 siti Patrimonio UNESCO, porta avanti un progetto che vuole rendere la musica linguaggio universale per tutti e mezzo per mostrare le bellezze dell’arte e della cultura del nostro Paese.

Rolli Plays… per i Rolli Days

Rolli Plays è il nome del progetto che animerà via Garibaldi in occasione dei Rolli Days del week end.

A partire da venerdì 8 ottobre – e poi nelle serate di sabato 9 e domenica 10 – via Garibaldi e le facciate dei palazzi storici saranno illuminati con effetti speciali che creeranno suggestioni e sorprese.

Strada Nuova ospiterà poi performances dal vivo di classica-contemporanea e musica elettronica.

Si comincia venerdì 8 ottobre con il concerto inaugurale della pianista Lilia Yakushin che suonerà musiche di Chopin, Ravel e Liszt davanti a Palazzo Tursi mentre andrà in scena lo spettacolo di illuminazione dei palazzi.

Sabato 9 ottobre i concerti inizieranno alle 12 e accompagneranno i visitatori dei Rolli Days. Nel cortile di palazzo Tursi si alterneranno al piano giovani artisti che eseguiranno uno stimolante repertorio composto da musiche di Haydn, Beethoven, Chopin, Mozart, Ravel, Liszt. Davanti a Palazzo Rosso è prevista una maratona di 6 ore per una sola artista al pianoforte. Lucia Lo, dalle 12 alle 18 sarà la protagonista di Piano Continuum (Liszt, Chopin, Debussy, Satie). E poi all’inizio di via Garibaldi, verso piazza Fontane Marose, “Open Piano” dalle 12 alle 18: tutti i genovesi e i turisti potranno cimentarsi in uno speciale accompagnamento dei Rolli Days. Un pianoforte sarà a disposizione di chiunque vorrà suonare.

Si chiude alle 20 davanti a palazzo Tursi con lo spettacolo di Bruno Bavota – piano, acoustic guitar & live electronics.

Domenica 10 ottobre si replica. Stessa formula nell’atrio di Palazzo Tursi a partire dalle 12. La maratona di 6 ore davanti a Palazzo Rosso sarà affidata a Silvia Zoe Cirillo (musiche di Scarlatti, Debussy) mentre lo spettacolo della sera (Palazzo Tursi, ore 20) vedrà protagonista Francesco Tristano (piano & live electronics). Previsto anche l’Open Piano tra via Garibaldi e piazza Fontane Marose (ore 12-18)

Rolli Days, tutte le novità

Oltre alla settimana intera di apertura, ci sono altre novità a impreziosire questa edizione autunnale dei Rolli Days 2021.

Sarà possibile visitare per la prima volta in presenza Palazzo Squarciafico, che era stato aperto “da remoto” in occasione dell’edizione del maggio 2020, organizzata digitalmente a causa dell’emergenza sanitaria. Stavolta i genovesi e i turisti potranno ammirare i suoi preziosi affreschi con scene tratte dalla mitologia classica. Una delle più interessanti caratteristiche del palazzo Squarciafico è la facciata dipinta, realizzata nel XVI secolo da Ottavio Semino. La Genova del 500 era una città ricca di colori e le facciate dipinte ne caratterizzavano l’impianto urbano. Oggi, purtroppo, poche sono sopravvissute: quella di palazzo Squarciafico – con la raffigurazione all’ultimo piano del Ratto delle Sabine – colpì a tal punto il pittore Giulio Cesare Procaccini (che soggiornò a lungo a Genova) da fargli pensare fosse stata dipinta addirittura da Raffaello.

Altra eccezionale novità sarà lo splendido Palazzo Sinibaldo Fieschi che si affaccia su Piazza San Lorenzo con i suoi straordinari saloni affrescati da Domenico Piola e Sebastiano Galeotti. Qui le scene mitologiche e le figure allegoriche vengono affiancate da composizioni prospettiche che ampliano lo spazio in ardite costruzioni tardobarocche, massima espressione della pittura di inizio sec. XVIII a Genova.

Intrigante per il pubblico sarà anche la visita di Villa Centurione Musso Piantelli a Marassi. Un tempo la piana del Bisagno era un luogo di villeggiatura con importanti conventi e ville immerse nel verde. Una di queste era appunto la grandiosa Villa Centurione che, con il suo impianto a doppia loggia, si inseriva armonicamente nel paesaggio, oggi profondamente mutato. Il terreno che apparteneva alla villa venne ceduto per edificare lo stadio Luigi Ferraris di Marassi, che dopo la trasformazione in uno stadio moderno ha praticamente nascosto la struttura, rendendola invisibile ai più. La villa è la dirimpettaia di Villa Cattaneo Imperiale di Terralba – anch’essa aperta per questa edizione dei Rolli Days – che ospita un pregevole affresco di Luca Cambiaso. Qui invece sarà possibile ammirare una delle più belle opere di Bernardo Castello con la raffigurazione delle vicende di Enea: una versione del mito, infatti, vuole che sia stato proprio l’eroe a fondare Genova con i suoi esuli Troiani.

I “Rolli Days” tornano inoltre nelle delegazioni con l’apertura a Sampierdarena di Villa Centurione del Monastero (atrio) e Villa Pallavicino, Villa Imperiale Scassi “La Bellezza”, e Villa Spinola di San Pietro, a Voltri di Villa Duchessa di Galliera, e a Cornigliano di Villa Gentile Bickley e Villa Domenico Serra. L’idea è quella di allargare il più possibile all’intero territorio genovese questa opera di valorizzazione. A Villa Duchessa di Galliera sarà visibile al pubblico, per la prima volta, il dipinto di Bernardo Strozzi recentemente ritrovato grazie allo storico dell’arte Piero Boccardo. Si tratta di una Madonna Addolorata del grande maestro del Seicento genovese, che per moltissimi anni era rimasta in un ripostiglio e che è stata restaurata grazie all’Opera Pia Brignole Sale con l’apporto degli Amici di Villa Duchessa, che hanno sostenuto finanziariamente le spese.

Come in ogni edizione il “racconto” delle straordinarie vicende delle famiglie e dei magnifici palazzi dove vivevano verrà affidato a giovani divulgatori scientifici – più di 60 –, professionisti under 40 che hanno partecipato ad una selezione e sono stati formati ad hoc. Saranno loro i “mediatori” d’eccezione tra il pubblico e lo straordinario patrimonio che sarà possibile visitare, dai palazzi di via Garibaldi a quelli di via Balbi e del centro storico, da Palazzo San Giorgio alle ville di Cornigliano e Voltri.

Accanto alle visite curate dai divulgatori, saranno disponibili tre itinerari tematici dedicati ad alcuni palazzi, condotti da guide turistiche abilitate, a cura di Explora Genova.

Inoltre, nelle giornate di sabato 9 e domenica 10 saranno disponibili visite guidate per persone con disabilità.

La prenotazione per le visite è obbligatoria e sarà possibile effettuarla collegandosi al sito www.visitgenoa.it/rollidays-online/

Rolli Days – Siti aperti dal 9 al 10 ottobre

Anteprima venerdì 8 ottobre dalle 15 alle 21, salvo diversa indicazione

Sabato 9 e domenica 10 ottobre dalle 10 alle 21, salvo diversa indicazione

I dettagli sugli orari di apertura dei singoli siti saranno pubblicati su www.visitgenoa.it/rollidays-online/

Palazzi

– Palazzo Antonio Doria (numerazione UNESCO 1)

– Palazzo Paolo e Nicolò Interiano (numerazione UNESCO 7) – consigliato da Radio Monte Carlo

– Palazzo Agostino Pallavicini (numerazione UNESCO 8)

– Palazzo Angelo Giovanni Spinola (numerazione UNESCO 12)

– Palazzo Gio Battista Spinola (numerazione UNESCO 13)

– Palazzo Pantaleo Spinola (numerazione UNESCO 9)

– Palazzo Tobia Pallavicini (numerazione UNESCO 11)

– Palazzo Nicolosio Lomellini (numerazione UNESCO 14)

– Palazzo Luca Grimaldi (Palazzo Bianco) (numerazione UNESCO 18)

– Palazzo Nicolo Grimaldi (Palazzo Tursi) (numerazione UNESCO 16)

– Palazzo Gerolamo Grimaldi (Palazzo della Meridiana) (numerazione UNESCO 20)

– Palazzo Gio Francesco Balbi (numerazione UNESCO 27)

– Palazzo Giacomo e Pantaleo Balbi (numerazione UNESCO 28)

– Palazzo dell’Ateneo

– Palazzo Stefano Balbi (Palazzo Reale) (numerazione UNESCO 30)

– Palazzo Giacomo Lomellini (numerazione UNESCO 24)

– Palazzo Francesco Grimaldi (Gallerie Nazionali di Palazzo Spinola) (numerazione UNESCO 36)

– Palazzo Ambrogio De Nigro (numerazione UNESCO 40)

– Palazzo Vincenzo Imperiale (numerazione UNESCO 69)

– Palazzo Stefano Squarciafico (numerazione UNESCO 59) – NOVITÀ – consigliato da Radio Monte Carlo

– Palazzo Sinibaldo Fieschi (numerazione UNESCO 45) – NOVITÀ

Altri siti

– Archivio di Stato

– Albergo dei Poveri

– Teatro Carlo Felice

– Sede e collezioni Banca Carige

– Sede del Magistrato Misericordia

– Palazzo San Giorgio

– Basilica delle Vigne – Kalatà Experience

– Villa del Principe – consigliato da Radio Monte Carlo

– Villa Duchessa di Galliera – Voltri

– Villa Gentile Bickley – Cornigliano

– Villa Domenico Serra – Cornigliano

– Villa Centurione Monastero (atrio) e Villa Pallavicino – Sampierdarena – NOVITÀ

– Villa Imperiale Scassi – Sampierdarena- consigliato da Radio Monte Carlo

– Villa Spinola di San Pietro – Sampierdarena – consigliato da Radio Monte Carlo

– Villa Imperiale – San Fruttuoso

-Villa Centurione Musso Piantelli – Marassi – NOVITÀ

Rolli Shipping Week – Siti aperti dal 4 all’8 ottobre

I dettagli sugli orari di apertura dei singoli siti saranno pubblicati su www.visitgenoa.it/rollidays-online/

e https://www.rsweek.it/

– Villa del Principe – consigliato da Radio Monte Carlo

– Palazzo Gerolamo Grimaldi (Palazzo della Meridiana) (numerazione UNESCO 20)

– Palazzo Vincenzo Imperiale (numerazione UNESCO 69)

– Palazzo Stefano Balbi (Palazzo Reale) (numerazione UNESCO 30)

– Palazzo Paolo e Nicolò Interiano (numerazione UNESCO 7) – consigliato da Radio Monte Carlo

– Palazzo Gio Battista Centurione (numerazione UNESCO 33)

– Palazzo Nicolò Lomellini (numerazione UNESCO 86)

– Chiostro della Cattedrale di San Lorenzo

– Santa Maria di Castello