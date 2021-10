Genova, nasce Bam: è la prima rete d'imprese in Liguria tra aziende della comunicazione - Genova 24

Genova. Si chiama Bam la prima rete d’imprese nata in Liguria, e tra le prime del sistema Confindustria a livello nazionale, costituita tra aziende di servizi dell’informazione e della comunicazione.

L’iniziativa imprenditoriale è stata presentata questa mattina, presso la sede di Confindustria Genova, alla presenza del presidente dell’associazione Umberto Risso e del sindaco Marco Bucci.

Claudio Burlando, Antonello Amato, Paolo Macrì hanno permesso l’integrazione sinergica di tre aziende genovesi, Curiositas, A&A Communication e GGallery, ciascuna portatrice di eccellenze in settori specialistici della comunicazione, marketing e formazione, che hanno deciso di unire le proprie forze e esperienze per offrire un servizio unico sul mercato.

Tre realtà che, complessivamente, vantano 110 anni di esperienza e che ambiscono a diventare nel breve periodo uno dei principali punti di riferimento per le Imprese del Nord Italia in materia di comunicazione.

Ecco i numeri: 38 dipendenti, più di 30 collaboratori attivati in base alle profondità progettuali, un fatturato complessivo di 2,9 milioni di euro, 2 sedi operative: Genova, Milano, 330 clienti di cui 75% imprese, 18% enti pubblici, 7% associazioni di categoria.

Questa nuova rete di imprese, è in grado di affiancare e supportare le imprese di ogni ordine e grado, gli enti pubblici e le associazioni di categoria in tutte le loro attività di comunicazione e marketing. “I nostri clienti potranno beneficiare così di un unico interlocutore a cui rivolgersi per ogni aspetto di comunicazione, anche quelli considerati spesso di nicchia o residuali quali CSR, comunicazione di crisi, digital strategy, beneficiando di economie di scala e di scopo uniche”, dicono da Bam.