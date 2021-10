"Genova all'Opera", domenica il teatro Carlo Felice in trasferta al centro civico Buranello - Genova 24

Genova, Domenica 31 ottobre 2021, alle ore 11.00 nell’Auditorium del Centro Civico Buranello di Sampierdarena (Municipio II – Centro Ovest) si tiene il primo appuntamento della serie Genova all’Opera, con cui la Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova, fortemente impegnata a diffondere capillarmente su tutto il territorio genovese la cultura per la musica lirica, sinfonica e per la danza, promuove la partecipazione della cittadinanza agli spettacoli e alle attività da essa organizzati, con particolare riferimento ai giovani delle scuole di ogni ordine e grado, alle famiglie, agli anziani.

“L’importanza del ruolo dei Municipi ai fini della diffusione della cultura musicale sul territorio, spiega il Sovrintendente Claudio Orazi, ci ha convinti a formulare un programma articolato di attività ed eventi divulgativi su tematiche afferenti al mondo della musica lirica e sinfonica, nonché a quello della danza, dedicati al grande pubblico della Città Metropolitana di Genova. Gli eventi – incontri, spettacoli, seminari e tavole rotonde – si terranno in ciascun Municipio, prevedendo in ogni circostanza un’appendice musicale con la partecipazione di strumentisti e artisti del coro del Teatro o delle istituzioni formative a esso vicine: nel caso di domenica, l’esibizione della giovane flautista Arianna Mussi, allieva della Wind Academy diretta da Francesco Loi, primo flauto dell’Orchestra del Teatro, realizzata in collaborazione con la Fondazione Teatro Carlo Felice”

“In un’ottica di interscambio culturale, la Fondazione Teatro Carlo Felice ha messo a punto un piano di agevolazioni per incentivare la partecipazione dei cittadini dei Municipi alle rappresentazioni in cartellone al Teatro Carlo Felice nella Stagione 2021-2022 e una serie di facilitazioni logistiche atte a favorire l’affluenza di gruppi organizzati”, conclude Orazi.

L’iniziativa Genova all’opera dedicata ai cittadini del Municipio II – Centro Ovest sarà presentata domenica, assieme ai referenti organizzativi del Municipio cui rivolgersi per conoscere le modalità di prenotazione e accesso.