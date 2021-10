Genoa-Venezia in diretta testuale: Ekuban vicino al gol - Genova 24

Genova.

90′ Saranno 4 i minuti di recupero

84′ Nel Venezia dentro Forte e Molinaro per Henry e Haps. Nel Genoa fuori Ekuban per Buksa

82′ Ancora Sirigu! Bravissimo nel dire di no a Caldara di testa dopo un calcio piazzato di Kiyine

81′ Sirigu reattivo di pugni respinge una deviazione di Henry, in elevazione contrastato da Biraschi

77′ Zanetti chiama fuori Aramu per Peretz

69′ Nel Venezia fuori Crnigoj per Kiyine

67′ Ammonito Aramu per gioco falloso

67′ Touré spreca dalla distanza

64′ Nel Genoa fuori Sturaro per Kallon e Galdames per Touré

62′ Occasione Genoa! Azione prolungata dei rossoblù, Criscito appoggia per Ekuban che dal cuore dell’area di rigore prova il destro. Romero para a terra

56’Destro di Caicedo a incrociare nell’area di rigore: fuori di poco

56′ Entra Ekuban al posto del cannoniere rossoblù

55′ Contropiede del Genoa fermato dallo stesso Destro che si infortuna

53′ Sirigu miracoloso su colpo di testa ravvicinato di Caldara! Controllo silenzioso per un’azione dubbia in area rossoblù, nulla di fatto, ma gli animi si scaldano tra Okereke e Criscito prima che Sirigu riprenda il gioco

56′ Corner di Rovella, colpo di testa di Destro alto sopra la traversa

46′ Dentro Caicedo per Pandev. Nel Venezia fuori Mazzocchi per Ebuehi. Si riparte con palla al Genoa

Se si esclude l’occasione iniziale del Venezia, il Genoa ha dominato la partita. Diverse le occasioni per la squadra di Ballardini, che però non trova lo spunto decisivo per portarsi in vantaggio. Servono tre punti al Genoa in questa partita per cominciare a tirarsi fuori dalla zona calda. Nell’intervallo si scalda Caicedo.

45′ Fine primo tempo

44′ Il calcio piazzato di Rovella è ben tirato, ma fuori dallo specchio della porta

43′ Ammonito Caldara, fallo su Pandev

42′ Altro corner guadagnato dal Genoa, ma anche stavolta nulla di fatto

37′ Ammonito Biraschi

34′ Occasione per Sturaro! Colpo di testa sul corner di Rovella che termina non di molto lontano dal secondo palo.

33′ Ammonito Mazzocchi

28′ Il Genoa guadagna un calcio d’angolo, sugli sviluppi Criscito dalla distanza mette alto

21′ Break di Cambiaso, che lancia Sturaro, il centrocampista mette in mezzo rasoterra: la palla attraversa l’area di rigore senza che nessuna maglia rossoblù riesca a intervenire

18′ Cross dalla linea di fondo di Galdames, Destro manca il pallone da ottima posizione

14′ A centrocampo il Genoa sembra essere disposto a rombo: Badelj e Galdames i vertici basso e alto, Sturaro e Rovella quelli a destra e sinistra.

11′ Calcio di punizione per il Genoa dal vertice destro dell’area di rigore avversaria, ci prova Rovella sul primo palo, Romero non si fa fregare

8′ Galdames dal limite! Romero respinge in angolo coi pugni

6′ Azione corale del Genoa: Cambiaso fa tutto il campo, appoggia per Sturaro sul fondo, poi palla a Cambiaso al limite dell’area e appoggio per Criscito che prova il sinistro dalla distanza. Il tiro non è irresistibile e finisce sui piedi di Pandev che in quaalche modo serve Destro: girata e Romero para in due tempi

5′ Due calci d’angolo consecutivi per il Venezia, nel secondo ci prova Busio con un destro rasoterra, palla fuori di poco

1′ Si parte. Palla al Venezia

Striscioni di solidarietà dopo l’alluvione per gli abitanti di Catania nella Nord. “Catania perla del meridione, rialzati e torna al tuo splendore”, “Forza popolo etneo” e “Popolo catanese non mollare”.

Vento forte e freddo soffia sul Ferraris, ecco le formazioni in campo. Pandev e Galdames dal primo minuto. così ha scelto Ballardini. Anche Sturaro titolare. Per questa partita delicata il mister si affida a giocatori di esperienza, ma anche ai due giovani più brillanti: Cambiaso e Rovella.

Genoa: Sirigu, Cambiaso, Biraschi, Vasquez, Criscito, Sturaro (64′ Kallon), Badelj, Galdames (64′ Kallon), Rovella, Destro (56′ Ekuban; 84′ Buksa), Pandev (46′ Caicedo).

Allenatore: Ballardini

A disposizione: Semper, Marchetti, Sabelli, Masiello, Melegoni, Portanova.

Venezia: Romero, Mazzocchi (46′ Ebuehi), Caldara, Ceccaroni, Haps (84′ Molinaro), Cringoj (69′ Kiyne), Busio, Tessmann, Okereke, Henry (84′ Forte), Aramu (77′ Peretz).

Allenatore: Zanetti

A disposizione: Maenpaa, Sigurdsson, Modolo, Heymans, Bjarkason, Schnegg, Svoboda.

Arbitro: Mariani di Aprilia

Ammoniti: Biraschi (G); Mazzocchi, Caldara, Aramu (V)

Spettatori: 7.920 paganti, per un incasso di 163.785 euro.