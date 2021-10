Genoa-Sassuolo in diretta testuale. Le formazioni: Cambiaso in panchina, Pandev titolare - Genova 24

Genova. Cambiaso in panchina, la coppia d’attacco è formata da Pandev e Destro. Dall’altra parte c’è l’ex Scamacca come unica punta. Ecco le formazioni in campo dal primo minuto per questo Genoa-Sassuolo che vede per la prima volta il ritorno della tifoseria organizzata e di tutti gli striscioni anche in gradinata Nord. Dalle 15 la diretta testuale.

Genoa: Sirigu, Biraschi, Vasquez, Criscito, Sabelli, Toure, Badelj, Rovella, Fares, Pandev, Destro.

A disposizione: Semper, Marchetti, Masiello, Caicedo, Melegoni, Behrami, Ghiglione, Ekuban, Sturaro, Cambiaso, Portanova, Kallon.

Allenatore: Ballardini.

Sassuolo: Consigli, Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez; Berardi, Raspadori, Djuricic; Scamacca.

A disposizione: Satalino, Pegolo, Goldaniga, Magnanelli, Peluso, Muldur, Harroui, Kyriakopoulos, Defrel, Matheus Henrique.

Allenatore: Dionisi

Arbitro: Chiffi di Padova

