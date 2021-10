Genoa, l’ennesima sconfitta pone Ballardini sul banco degli imputati: contro lo Spezia vietato sbagliare - Genova 24

Genova. Una pentola a pressione che corre il serio rischio di esplodere. È un Genoa con carattere ma ancora sconfitto quello che da poco ha terminato il match contro il Torino rimediando la quinta sconfitta stagionale in nove gare disputate. Un calendario non facile e la classica rivoluzione estiva operata sul mercato le scusanti, la confusione dimostrata e gli approcci alle sfide troppo spesso poco attenti invece le aggravanti di una situazione che al momento vede il Grifone occupare l’ultimo posto in classifica.

Sul banco degli imputati però, nonostante l’exploit dello scorso anno, non può che salire anche Davide Ballardini: undici iniziali errati, scelte discutibili e un’attenzione relativa ai rischi percepiti che stenta a decollare, questi i capi di accusa mossi nei confronti di un tecnico il quale, adesso, sarà chiamato a reagire.

Il turno infrasettimanale tuttavia concederà all’allenatore soltanto tre giorni per trovare una formula utile per sbancare il Picco di La Spezia rispedendo al mittente le critiche dell’ultimo periodo. Vincere per guardare avanti, imporsi per continuare un percorso al momento messo in discussione anche da chi ha sempre difeso il tecnico ex Palermo.