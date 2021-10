Genoa, Davide Ballardini post Spezia: "Squadra generosa che va oltre, importante non perdere" - Genova 24

Il Genoa ha pareggiato in extremis contro lo Spezia (1 a 1), grazie a un rigore realizzato da Criscito. Un punto che, complice la vittoria della Salernitana, fa sprofondare i rossoblù al penultimo posto in classifica insieme ai campani. Se il Cagliari vincesse, i grifoni sarebbero ultimi.

Così il tecnico Davide Ballardini: “Primo tempo ordinati ma poco cattivi. Nel secondo tempo siamo stati più disordinati. Nel disordine e nella generosità siamo stati bravi e anche fortunati perché lo Spezia avrebbe potuto portarsi sul 2 a 0″.

leggi anche Crisi rossoblù Genoa, dieci volte su dieci in svantaggio in campionato, così salvarsi diventa complicato

“Importante non perdere qua contro una squadra in salute – prosegue – ma dobbiamo fare molto meglio. Abbiamo dato la sensazione di non essere pericolosi come in altre occasioni. Mi è piaciuta la generosità della squadra, non si è mai risparmiata ed è andata oltre. Rare volte siamo siamo così cattivi da subito”.