Genoa, Ballardini spacca la squadra: "Alcuni giocatori non possono indossare la maglia del Genoa" - Genova 24

Genova. “Per me da oggi è molto più chiaro che alcuni giocatori al momento non possono giocare nel Genoa. Ne abbiamo 34, alcuni funzionali, con personalità, altri invece vanno aspettati e noi dobbiamo esaltare le qualità dei giocatori funzionali e di chi si prende responsabilità”.

Davide Ballardini durissimo nel post-partita dopo il pareggio a reti bianche contro il Venezia. Il bilancio è 8 punti in 12 partite, ma l’allenatore rossoblù non sembra preoccupato, anzi: “Più passa il tempo più le cose si chiariscono, c’è da fare e da essere chiari nelle idee e nei giocatori scelti per dare forza alle idee che vengono trasmesse a loro”.

Ballardini non fa nomi, ma parla per metafore: “Sono stati tanti gli esami affrontati, c’è chi lo chiede e lo supera, c’è chi ancora non lo può sostenere, ma le risposte arrivano”. Sabelli ed Ekuban, per esempio, sono tra i papabili, secondo noi.

Se gli si chiede del mercato di gennaio diventa ancora più duro: “Non me ne frega niente del mercato di gennaio, noi sappiamo che da qui in avanti abbiamo il dovere di fare bene con i giocatori che abbiamo nella rosa in questo momento, e oggi abbiamo giocatori che fanno fatica a esaltare la maglia”.

Il calendario, dopo Empoli, è complicato, ma neanche questo sembra spaventare il mister rossoblù: “Non ci sono partite facili nel campionato italiano, per esempio il Venezia ha battuto la Fiorentina”.

Tuttavia se neanche Davide Ballardini sinora è riuscito a sbrogliare la matassa che è questo Genoa, chissà chi riuscirà a farlo. Nonostante l’ostentazione di sicurezza in conferenza stampa, diventa inevitabile pensare a un cambio in panchina, nonostante tutto il bene che questo allenatore ha fatto al Grifone. Non sappiamo, al momento, quale sia l’orientamento della nuova proprietà, se la fiducia accordata è incondizionata o a tempo.

Un messaggio su cosa servirebbe al Genoa, però, Ballardini l’ha dato: “Abbiamo dei centrocampisti che non hanno un grande inserimento senza palla se togliamo Sturaro o Galdames. A loro piace più giocare in mezzo. Per me in cabina di regia non manca molto, mancano le mezze ali che hanno gamba e inserimento”

La partita contro il Venezia doveva essere quella decisiva per rilanciare il campionato dei rossoblù, invece il pareggio per 0-0 è quasi più cocente di una sconfitta, cocente alla luce di quanto si è visto in campo: un Genoa che per ampi tratti della partita ha dominato, con il Venezia in affanno nel difendersi, sparando anche palloni fuori dal campo senza troppe cerimonie.

Un primo tempo giocato con discreto equilibrio dal Genoa, un’unica distrazione che avrebbe potuto costare cara nei primi minuti, ma la sensazione era che in qualche modo la squadra avrebbe potuto sbloccare la situazione. La ripresa invece è stata un’altra musica e qui ci si è messo anche il destino: l’infortunio muscolare di Mattia Destro è una tegola che potrebbe influire anche nelle partite future. Staremo a vedere.