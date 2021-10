Genoa, Arciniegas e Wander di 777 Partners: "Una squadra da Champions, come l'Atalanta" - Genova 24

Sembrano esserci le migliori intenzioni nei confronti del Genoa da parte di 777 Partners. Un comunicato al miele nei confronti del club e la scelta di far entrare gratis allo stadio sono state le prime due iniziative per ripristinare un rapporto di fiducia con la tifoseria. Ma l’amministratore delegato Juan Arciniegas e Josh Wander, uno dei fondatori, sono andati ben oltre, dichiarando senza troppi giri di parole: “Siamo qui per vincere!”.

Dichiarazione molto forte quella rilasciata sabato sera ai microfoni di Sky Sport: se realismo scevro da inutili cautele o sintomo dell’ottimismo americano lo dirà il tempo. Sta di fatto che perlomeno nelle dichiarazioni iniziali è stato accantonato il costume che vuole risposte abbottonate ed evasive a domande dirette.

“L’accoglienza che ci è stata riservata è stata incredibile, siamo davvero grati di ciò. Sappiamo che è una grande responsabilità e che dobbiamo portare avanti e alimentare questa passione“, hanno affermato a margine del pirotecnico pareggio contro il Verona.

“La partita di stasera – sempre riferiti al match con gli scaligeri – rappresenta bene il perché abbiamo scelto di puntare sulla Serie A. Abbiamo visto la passione e in che modo i tifosi hanno spinto la squadra a recuperare il risultato. Dispiace non aver vinto, ma abbiamo visto in questa partita tutto ciò che ci aspettiamo da questo investimento”.

“Cosa ci ha detto Preziosi? – proseguono – Ci ha detto di prenderci cura del Genoa, che si tratta di una grande responsabilità. Ama molto questa squadra e ne è un grande tifoso. Voleva essere sicuro che il club sarebbe finito in buone mani. Siamo consapevoli della responsabilità che abbiamo. Faremo del nostro meglio per onorare il Genoa e il suo passato.

Un Genoa in grado di vincere? “Certo che sì! Non siamo venuti qui per perdere, siamo venuti qui per vincere. La speranza è poter dimostrare ai tifosi di riuscire a mettere in pratica il nostro obiettivo. Ammiriamo molto quello che ha fatto l’Atalanta, che ha operato bene sia dal punto di vista societario sia dal punto di vista sportivo. Ci piacerebbe emulare i bergamaschi”,

Infine, un commento sul tecnico: “Nulla da dire sulla partita. Ha fatto le scelte giuste nella ripresa. Ballardini ha il nostro totale sostegno”.