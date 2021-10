Un ligure alla finale della coppa del mondo di gelato, il suo gusto è ispirato a De André - Genova 24

Genova. Parteciperà anche un “artigiano in Liguria” alla finale mondiale del Gelato Festival World Masters, il principale torneo internazionale di categoria che si terrà l’1 e il 2 dicembre a Bologna. Marco Venturino della gelateria “I Giardini di Marzo” di Varazze e Celle Ligure , con il gusto “Bocca di Rosa”, ispirato alla famosa canzone di Fabrizio De André, è stato selezionato tra i migliori quattro gelatieri in Italia.

“La Regione ha investito in questi anni sull’artigianato di qualità e quindi sono particolarmente contento di rappresentare nella finale mondiale la Liguria e, soprattutto, l’eccellenza dei nostri gelatieri, rientranti nel marchio regionale “Artigiani In Liguria” – racconta Marco Venturino – Il gelato, che prende nome dall’omonima canzone di Fabrizio De Andrè, è al cioccolato bianco aromatizzato con acqua di rose, direttamente provenienti dai produttori del nostro entroterra”.

“Orgoglio ligure che testimonia il valore del nostro artigianato sulla scena nazionale e internazionale – commenta l’assessore allo Sviluppo economico Andrea Benveduti – E che arricchisce di prestigio il marchio regionale “Artigiani In Liguria”, di cui Marco Venturino è rappresentante. A lui il più grosso in bocca al lupo in vista della fase finale”.