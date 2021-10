"Garantire il diritto di cura per le malattie invisibili: flash mob di Non una di meno in piazza De Ferrari - Genova 24

Genova. Garantire il pieno diritto alla salute e alle cure anche per quelle malattie invisibili che colpiscono prevalentemente le donne e per la cui sofferenza spesso le donne vengono colpevolizzate e si rendono invisibili.

E’ l’obiettivo del presidio organizzato in diverse città italiane dal collettivo Non una di meno. A Genova l’appuntamento è alle 16 in piazza De Ferrari

“Siamo stanche di non essere credute, di dover girare tantissime strutture prima di incontrare personale formato ed in grado di fare una diagnosi e impostare un piano terapeutico, di non essere adeguatamente curate” dice Non una di meno in una nota che annuncia la manifestazione. “È arrivato il momento di renderci visibili nello spazio pubblico e di prendere parola collettivamente per chiedere che venga garantito a pieno il nostro diritto alla salute e alle cure”.

Il presidio flash mob metterà in piazza (e anche sui social) tutti i prodotti

(farmaci, integratori, dispositivi medici) necessari per le cure delle malattie non pienamente coperte dal servizio sanitario nazionale, affinché tutti possano vedere i costi di queste cure.