Frontale in via Perlasca: trentenne in codice rosso al San Martino - Genova 24

Genova. Un brutto incidente è avvenuto questa mattina verso le ore 11.30 in via Perlasca a Rivarolo, con due vetture che si sono scontrate frontalmente a velocità sostenuta.

Immediato l’intervento dei soccorsi: ad avere la peggio un trentenne per cui è stato necessario il ricovero d’urgenza in codice rosso al San Martino di Genova, mentre il 75enne alla guida dell’altra auto è stato portato in codice giallo al Villa Scassi.

Sul posto gli agenti della polizia locale che stanno effettuando tutti i rilievi del caso e ascoltando testimoni oculari per capire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità. Sul posto si registrano disagi per la viabilità