Frana sul casello di Genova Est, rimosso il senso unico alternato: il traffico torna regolare - Genova 24

Genova. È stato rimosso intorno alle 7 del mattino il cantiere con senso unico alternato sulla rampa di accesso alla A12 del casello di Genova Est, necessario per mettere in sicurezza uno smottamento causato dalle forti piogge. Una corsa contro il tempo per evitare che la Valbisagno finisse nuovamente nella morsa del traffico. Stamattina, per il momento, la situazione è tornata regolare.

Lo smottamento si era verificato a monte dell’uscita della galleria Campursone 2 con un fronte di fango e detriti “rimasti appesi” e minacciosamente incombenti sulla carreggiata. Aspi aveva attivato una impresa terza per monitorare la frana e predisporre l’intervento.

In una prima fase è stato necessario imbrigliare il materiale che si era distaccato, poi è partita la sistemazione del versante, lavori che però possono “convivere” col normale traffico autostradale.

Per quanto riguarda il resto della rete, si segnala una coda di 3 chilometri in A26 tra Predosa e Masone per lavori e coda di 1 chilometro in A7 tra Ronco Scrivia e Bolzaneto sempre per lavori.